  1. Ekonomim
  2. Dünya
Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı tank kullandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae, Kuzey Kore'deki Pyongyang 60 No'lu Eğitim Üssü'nde piyade ve tank birimlerinin tatbikatı sırasında tank kullanırken görüntülendi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yonhap'ın haberine göre Kim ve kızı, Kuzey Kore'deki Pyongyang 60 No'lu Eğitim Üssü'nde piyade ve tank birimlerinin tatbikatına katıldı.

Tatbikattan yayımlanan fotoğraflarda, Kim'in kızı Ju-ae'in tank kullanması yer aldı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) tatbikata ilişkin haberine göre, tatbikata Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang Chol, Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Yong-gil ve üst düzey komutanlar katıldı.

