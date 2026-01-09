Kuzey Kore liderinden Putin'e 'koşulsuz destek' mektubu



Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce kendisine gönderdiği tebrik mektubunu “büyük bir memnuniyetle” aldığını belirterek, bunun iki lider arasındaki “gerçek yoldaşlık ilişkilerini bir kez daha hissettirdiğini” ifade etti.

Mektubunda Rusya ile kurulan bağları “en değerli” ilişkiler olarak tanımlayan Kim, bu ilişkilerle gurur duyduğunu dile getirdi.

'Tüm politikalarınızı koşulsuz destekleyeceğim'

Kuzey Kore lideri, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ruhuna uygun biçimde iş birliğinin gelecekte de farklı alanlarda devam edeceğini belirtti. Kim ayrıca, mektubunda “Tüm politikalarınızı ve kararlarınızı koşulsuz olarak saygıyla karşılayacak ve koşulsuz biçimde destekleyeceğim. Sizin ve Rusya’nızın yararı için her zaman yanınızda olma iradesine sahibim" ifadelerini kullandı.

Bu tercihin “sürekli ve kalıcı” olacağını vurgulayan Kim, Putin’in gönderdiği mektubu kendisine, çalışma arkadaşlarına ve Kore halkına duyulan dostluk ve güvenin derin bir ifadesi olarak nitelendirdi.

Mektubun sonunda Kim, Rusya Devlet Başkanı’na iyi dileklerini ileterek, “Size sağlık ve tüm önemli girişimlerinizde daha büyük başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.