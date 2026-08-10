Kuzey Kore, Rusya'ya 50 bin asker gönderecek

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Ukrayna lideri, hava savunma sistemleri eksikliğine dikkat çekerek Güney Kore'den destek talebinde bulundu.

Zelenski, Kuzey Kore'nin modern savaş deneyimi kazanacağını ve Rusya'dan askeri teknoloji alacağını belirtti.

Ukrayna askeri istihbarat yetkilileri, Kuzey Kore'ye ait bir füze birliğinin Rusya'nın batısına intikal etmeye başladığını bildirdi.

Söz konusu birliğin 120 balistik füze ve 6 fırlatıcı araçla donatılabileceği kaydedildi.

Kuzey Kore'nin daha önce Kursk bölgesine 14 bin civarında asker gönderdiği, bu birliklerin binlerce kayıp verdiği aktarıldı.

Ayrıca Pyongyang yönetiminin Rusya'ya milyonlarca mühimmat, balistik füze ve roketatar sistemi sağladığı belirtildi.

Karşılıklı saldırılar devam ediyor

Harkiv'in Saltivskyi bölgesindeki bir konuta düzenlenen Rus füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Odesa'daki saldırılarda enerji altyapısı, liman ve konutlar zarar gördü. Dnipro'da Dünya Sağlık Örgütüne ait bir tıbbi malzeme deposu vurularak imha edildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık tesislerine yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Rusya tarafı ise Ukrayna dronlarının Belgorod bölgesinde 5 kişinin ölümüne, 24 kişinin yaralanmasına yol açtığını açıkladı.

Ukrayna dronlarının Novorossiysk kentindeki ticari tesisleri ve bir konutu hedef aldığı bildirildi.

İHA'lar komşu ülkelere düştü

Ukrayna'ya ait olduğu değerlendirilen bir dronun Bulgaristan hava sahasına girdikten sonra patlaması üzerine Sofya yönetimi, Ukrayna Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili olarak iki ülke yetkililerinin temas halinde olduğu açıklandı. Moldova'nın Crocmaz köyü yakınlarında da bir askeri drona ait enkaz parçaları bulundu.

İngiltere'den hava savunma çağrısı

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, müttefik ülkelere kış mevsimi öncesinde Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini artırma çağrısında bulundu.

Papa Leo ise duası öncesinde yaptığı konuşmada Ukrayna ve Rusya'da sivillerin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek taraflara sivil hedeflere yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre savaşta şu ana kadar 16 binden fazla sivil yaşamını yitirdi.