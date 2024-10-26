Kuzey Kore, Rusya'ya yardım amaçlı asker gönderecek

Kuzey Kore’den yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya yardım etmek üzere askerlerini göndermeye yönelik herhangi bir hareketin uluslararası hukuka uygun olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada böyle bir konuşlandırmanın yapılıp yapılmadığı ise teyit edilmedi.

Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve diğer Batılı müttefikler Kuzey Kore'nin kendilerine karşı kullanılmak üzere Rusya'ya binlerce asker gönderdiğine dair ellerinde kanıtlar olduğunu iddia etti.

Daha önce Kuzey Kore ve Rusya yönetimi bu tür haberleri reddetmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bu kez haberleri yalanlamaktan kaçındı.

“Hukuka uygun”

Ukrayna, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgaliyle başlayan savaşa Kuzey Kore'nin katılımının uluslararası hukuka göre saldırı suçu anlamına gelebileceğini savunuyor.

Kuzey Kore'nin KCNA haber ajansı tarafından bildirilen bir açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jong Gyu, kendilerinin savunma bakanlığı tarafından ele alınan konulara doğrudan dahil olmadığını ve herhangi bir konuşlandırma hakkında doğrudan yorum yapmayacağını belirtti.

Kim Jong Gyu sözlerine şunları da ekledi:

“Eğer dünya medyasının bahsettiği gibi bir şey varsa, bunun uluslararası hukuk kurallarına uygun bir eylem olacağını düşünüyorum.”

Rusya ve Kuzey Kore ilişkileri

Kuzey Kore ve Rusya savaşın başlamasından bu yana yeni bir karşılıklı savunma anlaşması imzalamak da dahil olmak üzere daha yakın ilişkiler geliştirdi.

Ukrayna ve Batılı ülkeler daha önce Kuzey Kore'yi Rusya'ya silah tedarik etmekle suçlamış, Kuzey Kore yönetimi Pyongyang ve Moskova ise bu suçlamaları reddetmişti.

Putin perşembe günü yaptığı açıklamada karşılıklı savunma anlaşmasını nasıl yürüteceklerinin Moskova ve Pyongyang'a bağlı olduğunu söyleyerek, Batı'yı Ukrayna savaşını tırmandırmakla suçladı.

Güney Kore de Ukrayna’ya asker gönderecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy cuma günü yaptığı açıklamada, istihbarat raporlarına dayanarak Rusya'nın 27-28 Ekim'den itibaren Kuzey Kore birliklerini savaş alanına göndermeyi planladığını ileri sürdü.

Ukrayna askeri istihbaratı perşembe günü yaptığı açıklamada, 500 subay ve üç general dahil olmak üzere yaklaşık 12.000 Kuzey Koreli askerin halihazırda Rusya'da olduğunu ve beş askeri üste eğitim verildiğini dile getirdi.

ABD, Rusya'da Kuzey Kore birliklerine dair kanıtlar elde ettiğini iddia ederken, Batı müttefiki olan Güney Kore'deki milletvekilleri de yaklaşık 3,000 askerin gönderildiğini ve daha fazlasının da gönderileceğini belirtti.