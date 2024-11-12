Kuzey Kore ve Rusya arasında savunma anlaşması!

Kuzey Kore Salı günü Rusya ile karşılıklı askeri yardımın ana hatlarını belirleyen ve her iki ülkenin de saldırıya uğramaları halinde birbirlerine acil askeri yardım sağlamalarını öngören önemli bir savunma anlaşmasını onayladı.

Rusya, anlaşmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından imzalanmasının ardından geçen hafta onaylama sürecini tamamlamıştı.

İki ülke arasındaki anlaşma, Güney Kore, ABD ve Ukrayna'nın Rusya'da Ukraynalı askerlere karşı savaşmaya hazırlanan binlerce Kuzey Kore askeri bulunduğunu söylediği bir dönemde imzalandı.

Geçtiğimiz hafta ABD, Ukrayna'nın Ağustos ayı başında sürpriz bir saldırı başlattığı Rusya'nın Kursk bölgesinde 10.000 Kuzey Kore askeri bulunduğunu doğruladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy pazartesi günü yaptığı konuşmada, ordusunun Kursk'ta yaklaşık 50.000 asker tuttuğunu söyledi ancak bunların Kuzey Kore mi yoksa Rus birlikleri mi olduğunu belirtmedi.

ABD, Güney Kore ve Ukrayna istihbaratı şu anda Ukrayna'da küçük çaplı çatışmalara katılan 12.000 kadar Kuzey Kore askeri olduğunu tahmin ediyor.

Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna'da bulunması, diğer ülkelerin yardım ve silah sağladığı ancak asker göndermekten kaçındığı çatışmaya ilk kez üçüncü bir ülkenin doğrudan müdahil olması anlamına geliyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bu birliklerin varlığının çatışmanın "tehlikeli bir şekilde tırmanmasına" işaret ettiğini söyledi.

Anlaşmanın iki ülke arasındaki iş birliğinde bir başka adımı işaret ettiği görülüyor. Kore yerel medyasına göre, "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" anlaşması olarak adlandırılan bu anlaşma, her iki tarafın da onay belgelerini teati etmesiyle yürürlüğe girecek.

Askeri yardım ve desteğin yanı sıra "adil ve çok kutuplu yeni bir dünya düzeni" kurulması için aktif iş birliği çağrısında bulunan anlaşma, barışçıl atom enerjisi, uzay, gıda tedariki, ticaret ve ekonomi gibi alanlarda iş birliğine işaret ediyor.

Bazı gözlemciler anlaşmanın her iki ülkede de onaylanmasının Kuzey Kore'nin yakında Rusya-Ukrayna savaşına resmen girebileceğine işaret edebileceğini düşünüyor.

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin halihazırda ilerlemekte olan nükleer ve füze programlarını geliştirmek için hassas teknolojilerin olası transferleri gibi Rusya'nın Kuzey Kore'ye bunun karşılığında verebileceği şeylerle ilgili endişelerini dile getirdiler.

Güney Kore'nin casusluk ajansı geçtiğimiz ay Kuzey Kore'nin azalan silah stoklarını yenilemek üzere Ağustos 2023'ten bu yana Rusya'ya 13.000'den fazla konteyner top, füze ve diğer silahları gönderdiğini açıkladı.