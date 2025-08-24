Kuzey Kore, yeni hava savunma füzelerini test etti

Kuzey Kore'den, ABD ve Güney Kore'nin bölgede sürdürdüğü ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na gözdağı niteliğinde bir hamle geldi.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, geliştirilen 2 yeni hava savunma füzesi, lider Kim Jong-Un'un denetiminde test edildi.

Denemelerin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan testler, yeni füze sistemlerinin çeşitli hava hedeflerine hızlı müdahale konusunda üstün muharebe kabiliyetine sahip olduğunu ve füzelerin çalışma mekanizmalarının benzersiz ve özel bir teknolojiye dayandığını ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.