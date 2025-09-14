  1. Ekonomim
  3. Kuzey Kore'de 3 kelime yasaklandı
Kuzey Kore'de 3 kelime yasaklandı

Kuzey Kore yönetimi, "hamburger", "dondurma" ve "karaoke" kelimelerini Batı yönelimli olmaları gerekçesi ile yasakladı. Alınan kararın, Batı kültürünün etkilerini azaltma amacı taşıdığı bildirildi.

Devlet Başkanı Kim Jong Un’un talimatıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, söz konusu kelimelerin yerel ifadelerle değiştirilmesi talep edildi.

Bu doğrultuda, "hamburger" için "dajin-gogi gyeopppang" (kıymalı çift ekmek), "dondurma" için ise "eseukimo" ifadesi kullanılacak.

Yasak kapsamındaki bir diğer kelime olan "karaoke"nin yerine de "ekran üstü eşlik makineler" ifadesi getirildi. Yetkililer, vatandaşlardan bu yeni terimleri benimsemelerini istedi.

