Kuzey Kore'de boşanma ve sosisli sandviç cezası

Kuzey Kore'de Kim Jong Un yönetimi, Batı kültürünü engelleme çabaları kapsamında ilginç bir yasak daha getirdi.

Sosisli sandviç yemek ya da satmak vatana ihanet

Ülkede sosisli sandviç yemek ya da satmak, "vatana ihanet" olarak değerlendirilecek ve bu suçu işleyenler kötü şöhretli çalışma kamplarında cezalandırılacak.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, ABD’den esinlenerek Güney Kore'de popüler hale gelen sosisli sandviç ve "budae-jjigae" (ordu üssü yahnisi) gibi yemekler, Kuzey Kore'de kapitalist kültürün simgeleri olarak görülüyor. 1950’lerde Kore Savaşı sırasında ABD askerlerinin bıraktığı malzemelerle ortaya çıkan ve Güney Kore’den Kuzey’e yayıldığı bilinen bu yemekler, artık "düşman kültürü" kabul edilerek yasaklandı.

Boşanmaya hapis

Yalnızca yemekler değil, boşanmalar da Pyongyang rejiminin sert önlemlerinden nasibini alıyor. Boşanmayı "anti-sosyalist bir eylem" olarak nitelendiren yönetim, bu suçu işleyen kişileri bir ile altı ay arasında çalışma kamplarında tutuyor.

Bir Kuzey Koreli kadının açıklamalarına göre, boşanan kadınlar erkeklere kıyasla daha ağır cezalar alıyor. Kadın, “Çalışma kamplarında boşanma nedeniyle hapis yatan 30 kadın ve erkek var. Kadınların cezaları daha uzun ve zorlu” ifadelerini kullandı.