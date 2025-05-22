  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kuzey Kore'de suya indirilen yeni savaş gemisi kızağından düştü
Takip Et

Kuzey Kore'de suya indirilen yeni savaş gemisi kızağından düştü

Kuzey Kore'de 500 tonluk yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde suya indirilirken kızağından düştüğü açıklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kuzey Kore'de suya indirilen yeni savaş gemisi kızağından düştü
Takip Et

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkenin doğusundaki Chongjin Limanında yeni bir muhribin hizmete girme töreninde "ciddi bir kaza" meydana geldi.

500 tonluk savaş gemisi karaya oturdu

500 tonluk savaş gemisi suya indirilirken kızaktan sıyrılarak karaya oturdu. Kazada geminin tabanının ezildiği, dengesinin bozulduğu ve suya indirilemediği belirtildi.

Törene katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, komutanları dikkatsizlik ve sorumsuzlukla suçlarken olayı, "ciddi bir kaza" ve "suç eylemi" olarak nitelendirdi.

İsrail'e Hollanda'da protesto!İsrail'e Hollanda'da protesto!Dünya
81 günlük ablukanın ardından ilk yardım TIR'ları Gazze’ye girdi81 günlük ablukanın ardından ilk yardım TIR'ları Gazze’ye girdiDünya

 

Dünya
Trump'ın Avrupalı liderlere "Putin'in savaşı bitirmeye hazır olmadığını söylediği" iddia edildi
Trump'ın Avrupalı liderlere "Putin'in savaşı bitirmeye hazır olmadığını söylediği" iddia edildi
İsrailliler Batı Şeria’da araç yaktı, camiye saldırdı
İsrailliler Batı Şeria’da araç yaktı, camiye saldırdı
ABD Senatosu'ndan Katar jeti kararı: Makam uçağına olmasına 'ret' verildi
ABD Senatosu'ndan Katar jeti kararı: Makam uçağına olmasına 'ret' verildi
Filistin temsilcisi AB'ye mektup sunarak görevine başladı
Filistin temsilcisi AB'ye mektup sunarak görevine başladı
Geçen yıl her dakika 18 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu
Geçen yıl her dakika 18 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu
81 günlük ablukanın ardından ilk yardım TIR'ları Gazze’ye girdi
81 günlük ablukanın ardından ilk yardım TIR'ları Gazze’ye girdi