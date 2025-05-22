Kuzey Kore'de suya indirilen yeni savaş gemisi kızağından düştü
Kuzey Kore'de 500 tonluk yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde suya indirilirken kızağından düştüğü açıklandı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkenin doğusundaki Chongjin Limanında yeni bir muhribin hizmete girme töreninde "ciddi bir kaza" meydana geldi.
500 tonluk savaş gemisi karaya oturdu
500 tonluk savaş gemisi suya indirilirken kızaktan sıyrılarak karaya oturdu. Kazada geminin tabanının ezildiği, dengesinin bozulduğu ve suya indirilemediği belirtildi.
Törene katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, komutanları dikkatsizlik ve sorumsuzlukla suçlarken olayı, "ciddi bir kaza" ve "suç eylemi" olarak nitelendirdi.