Kuzey Kore’den ABD yaptırımlarına sert tepki: Misilleme adımı atacağız

Kuzey Kore, ABD'nin yasa dışı faaliyetlerden elde edilen fonların aklanmasında rol oynayan kişilere ve kurumlara yaptırım kararını "düşmanca" şeklinde nitelendirerek misilleme adımları atacağını açıkladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Un-chol, ABD'nin bazı Kuzey Koreli bankacılar ve kurumları yaptırım listesine eklemesine tepki gösterdi.

Kim, Başkan Donald Trump yönetiminin göreve başladığından bu yana 5 kez tek taraflı yaptırım uyguladığını hatırlatarak bunun Pyongyang'ın Washington'a karşı politikasının değişeceğine yönelik spekülasyonlara son verdiğini belirtti.

"ABD yönetimi düşmanca tavır sergiliyor"

ABD yönetiminin bu adımla "düşmanca" tavır sergilediğini savunan Kim, Kuzey Kore'nin buna karşı misilleme adımları atacağını ifade etti.

Washington yönetimi, 4 Kasım'da, siber suçlar gibi çeşitli yasa dışı faaliyetlerden elde edilen fonların aklanmasında rol oynayan 8 kişi ve 2 kuruma yaptırım uygulamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Trump, 2018 ve 2019'da 3 kez bir araya gelmişti. Kim, daha sonra Washington yönetimiyle diyaloğa girmeyi reddetmişti.

Kim, eylülde, ABD'ye uzun süredir askıya alınan diplomasinin yeniden başlatılması için ön koşul olarak nükleer silahları bırakma talebinden vazgeçme çağrısında bulunmuştu.

