Kuzey Kore'den ABD'ye: "İnsan hakları raporları tamamen sahte"

KDHC'nin resmi ajansı KCNA'da yer alan bilgilere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ülkeyi "3. kademe" ülkeler grubuna dahil eden ABD insan kaçakçılığı raporuna tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü, raporun yalanlar, uydurmalar ve düşmanlık içerdiğini belirterek bunun Kuzey Kore'yi kötü niyetle karalamayı amaçlayan yeni bir provokasyon olduğunu kaydetti.

"İnsan hakları siyasi bir silah olarak kullanılıyor"

Washington yönetiminin insan hakları kavramını siyasallaştırıp bir silah gibi kullandığını savunan sözcü, bu tür belgelerin diğer ülkelerin iç işlerine karışmak ve sosyal sistemlerini hedef almak amacıyla hazırlandığını ifade etti. Sözcü, ABD'nin bu tür politikalarının ülkenin egemenlik haklarına tehdit oluşturduğunu vurgulayarak en sert önlemlerin alınacağını bildirdi.