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Kuzey Kore'den ani karar: Rason'a yabancı turist kabulünü askıya aldı

Kuzey Kore hükümeti, Covid-19 pandemisinin ardından yaklaşık 5 yıl boyunca turist kabul etmeyen Rason şehrine geçen ay başlatılan turistik turları ani bir kararla askıya aldı.

Haber Merkezi
İHA
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Kuzey Kore'den ani karar: Rason'a yabancı turist kabulünü askıya aldı
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Kuzey Kore, nükleer silah ve balistik füze programıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ederken, bu kez turizm hamlesi ile gündeme geldi. Covid-19 pandemisinin ardından ülkeye yaklaşık 5 yıl boyunca turist kabul etmeyen Kuzey Kore hükümeti, Rason şehrine geçen ay başlatılan turistik turları ani bir kararla askıya aldı.

Kuzey Kore’ye yabancı turist götüren Çin merkezli Koryo Tours firmasından yapılan açıklamada, "Rason'a yapılan turlarımızın geçici olarak askıya alındığı konusunda bilgilendirildik" ifadelerine yer verildi. Kararın nedeni hakkında detay verilmeyen açıklamada, güncel bilgilerin ilerleyen süreçte kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

Çin merkezli bir başka turizm acentesi olan Young Pioneer Tours (YPT) ise, Rason'a düzenlenen turların askıya alındığını doğrulayarak, "Kuzey Kore'deki ortaklarımız tarafından Rason'a yapılan turların durdurulduğu konusunda bilgilendirildik. Bunun yaklaşan seyahatleri nasıl etkileyeceğini netleştirmek için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kapılarını yeniden açmıştı

Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılının ocak ayında ülkeye yabancı turist girişini yasaklayan Kuzey Kore, yaklaşık 5 yıllık aradan sonra ilk kez 20 Şubat’ta Rason şehrine turist kabul etmeye başlamıştı. Kuzey Kore’nin Eylül 2023’ten bu yana yalnızca sınırlı sayıdaki Rus vatandaşının ülkeye girişine izin verdiği biliniyordu.

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