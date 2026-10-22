Kuzey Kore’den Güney Kore’ye gözdağı

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Kore Yarımadası’nda Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi yetkilisi Kim Yo-jong, Güney Kore ordusunun sınırdaki faaliyetlerini eleştirerek Seul yönetimine sert mesajlar gönderdi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) aktardığı açıklamalarda Kim, Güney Kore’nin ülkesine yönelik eylemlerinin devam etmesi halinde ağır sonuçlarla karşılaşabileceğini savundu.

Kim Yo-jong’dan sert uyarı

Kim Yo-jong, Güney Kore ordusunun sınır hattındaki uygulamalarını provokasyon olarak nitelendirdi. Pyongyang yönetimi, Güney Kore’nin askeri faaliyetlerinin Kuzey Kore askerlerinin güvenliğini tehdit ettiğini öne sürdü. Kim, Seul yönetiminin bu tutumunu sürdürmesi halinde kontrol edilmesi güç sonuçların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Sınır hattında askeri önlemler gündemde

Kuzey Kore yönetimi, artan gerilim karşısında güney sınırı boyunca taktik saldırı kapasitesini artırmayı değerlendirdiğini bildirdi. Açıklamalarda, askeri tedbirlerin yanı sıra sınır hattındaki güvenlik uygulamalarının da yeniden ele alınabileceği belirtildi. Pyongyang’ın açıklamaları, iki ülke arasında son dönemde yaşanan karşılıklı suçlamaların ardından geldi.

Propaganda hoparlörleri yeniden devreye girebilir

Kim Yo-jong, Güney Kore’ye yönelik propaganda yayınlarının sınır hattında yeniden başlatılabileceğini açıkladı. Kuzey Kore’nin bu yöndeki hazırlıklarının ekim ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Söz konusu yayınlar, iki ülke arasındaki psikolojik savaşın geçmişte de önemli araçlarından biri olmuştu. Yayınların yeniden başlaması, sınırdaki gerilimin daha da artması ihtimalini gündeme getirdi.

Seul’den karşılık mesajı

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore’nin açıklamalarını yakından takip ediyor. Seul yönetimi, olası provokasyonlara karşılık verileceğini belirtirken gerilimin kontrol altında tutulmasının önemini de vurguluyor. Sınırdaki karşılıklı suçlamalar ve askeri tedbir açıklamaları, Kore Yarımadası’ndaki güvenlik ortamına ilişkin endişeleri artırıyor.