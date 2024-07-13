Kuzey Kore'den NATO'ya tepki: Yasa dışı bir belge olan bildirgeyi reddediyoruz

Kuzey Kore, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan bir aktör" olarak yer aldığı 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesini kınadı.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden NATO sonuç bildirgesine ilişkin açıklama yapıldı.

Kuzey Kore'nin adının "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan bir aktör" olarak geçtiği bildirgenin kınandığı belirtilen açıklamada, "Bağımsız egemen devletlerin meşru haklarını ihlal eden yasa dışı bir belge olan bildirgeyi reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildirgenin "yeni bir soğuk savaş ve çatışmayı kışkırttığı" savunulan açıklamada, "Mevcut durum, ABD'nin uluslararası barış ve istikrara meydan okuyarak askeri bloku genişletme girişimini engellemek için karşı eylem gerektirmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

10 Temmuz'da yayınlanan 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Belarus, Kuzey Kore, İran ve Çin isimleri zikredilerek, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan herkesi kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.