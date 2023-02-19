Kuzey Kore'den tehditlere balistik füze karşılığı

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin askeri tehditleri üzerine kıtalararası balistik füze tatbikatı düzenlediğini duyurdu.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansının haberinde, dün ateşlenen füzenin, Kuzey Kore’nin "güçlü fiziksel nükleer caydırıcı gücünün güvenilirliğini" kanıtladığı belirtildi.

Haberde, ABD ve Güney Kore'nin askeri tehditleri üzerine kıtalararası balistik füze denemesi yapıldığı ifade edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, balistik füze denemesinin ardından gelen kınamaları reddederek ABD ve Güney Kore'yi "bölgenin istikrarını bozmakla" suçladı.

Kim Yo Jong, Kuzey Kore’nin düşmanca hareketlere karşı "çok güçlü ve ezici bir önlem alacağı" konusunda uyardı.

Ülkesinin Güney Kore ile "yüz yüze gelmeye henüz niyeti olmadığını" belirten Kim, "Güney Kore, pervasız eylemlerinin yol açacağı sonuçları düşünse iyi olur." diye konuştu.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi üzerinde, dün erken saatlerde balistik füze denemesi yaptığını bildirmişti.

Havada 66 dakika kalan balistik füzenin, 900 kilometre seyrettiği ve 5 bin 700 kilometre irtifaya ulaşabildiği kaydedilmişti.

ABD, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini "şiddetle" kınadığını belirtmişti.

2022'de 37 denemede çeşitli tip ve menzillerde yaklaşık 90 füze fırlatan Kuzey Kore'nin bu denemesi, 2023 başından bu yana ikinci olarak kayda geçti.