'Kuzey Kore'nin eski dışişleri bakanı idam edildi' iddiası

Eski Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun geçen yıl idam edildiği iddia edildi.

Yonhap'ın Japon gazetesi Yomiuri Shimbun'a dayandırdığı habere göre, Ri, geçen yaz ile sonbahar arası bir tarihte idam edildi.

Ri'nin yanı sıra Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından dört veya beş yetkilinin daha art arda idam edilmiş olabileceği ileri sürüldü.

Güney Kore Birleştirme Bakanlığı, konudan haberdar olduklarını ve ilgili bilgileri kontrol ettiklerini bildirdi.