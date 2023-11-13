Kuzey Kore’ye karşı üçlü savunma ittifakı

Camp David Zirvesi’nde bir araya gelen ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı işbirliklerini genişletme taahhüdü vermişti.

Anlaşmanın ilk adımı olarak üç ülkenin savunma bakanları toplandı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik ve Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, Kuzey Kore'nin tehditlerine ilişkin füze uyarı bilgilerini eş zamanlı olarak paylaşacakları mekanizmanın gelecek ay devreye gireceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, Shin ve Kihara'nın katıldığı toplantıda, bölgesel güvenlik sorunları ve füze uyarı verilerinin eş zamanlı paylaşımına ilişkin konular gündeme geldi.

Kuzey Kore'nin artan nükleer faaliyetlerine de değinilen toplantıya Austin ve Shin Güney Kore'nin başkenti Seul'den, Kihara ise çevrimiçi katıldı.

Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı, füze uyarı verilerinin eş zamanlı paylaşılmasına olanak sağlayacak mekanizmanın test aşamasının sonunda olduğu ifade edilen toplantıda, söz konusu mekanizmanın aralık sonuna kadar tam olarak faaliyete geçirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.