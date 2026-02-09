Kuzey Makedonya'da 40 tondan fazla kenevir ele geçirildi

Kuzey Makedonya polisi, düzenlenen bir operasyonda, ülke tarihinde rekor sayılan 40 tondan fazla kaçak keneviri ele geçirdi.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun tıbbi amaçlı kenevir üretimi yaptığını beyan eden çetelere yönelik düzenlendiği belirtildi. Verilen bilgiye göre sadece başkent Üsküp'teki bir şirkette yapılan aramada yaklaşık dokuz ton kenevir ile bin 300'den fazla şişe kenevir yağına el konuldu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Kuzey Makedonya, 2016 yılında tıbbi amaçlı kenevir yetiştiriciliğini yasallaştırmıştı.

Ancak operasyonu yürüten İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, şirketlerin tıbbi amaçlı yaptığını söylediği kenevir ticaretinde "bir dizi usulsüzlük ve ciddi ihlal" tespit edildiğini ve bunun üzerine söz konusu şüpheli ağların büyüteç altına alındığını açıkladı.

Yaklaşık 1 milyon 820 bin nüfusa ve 25 bin 700 kilometrekare yüzölçümüne sahip ülkede söz konusu miktarda kenevir yakalanması, ürünün yasal tıbbi amaçlı olma ihtimaline dair şüpheleri artırıyor.

Kuzey Makedonya medyasında yer alan haberlere göre söz konusu şirketler, keneviri yönetmeliklere uygun şekilde depolamadı veya işlemedi. Müfettişler, bunun beyan edilenden farklı olarak uyuşturucunun uluslararası kaçak ticaret için ayrıldığını tahmin ediyor.

Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değeri veya gözaltılar hakkında henüz detaylı bilgi verilmezken, başsavcılığın baskınlar tamamlandıktan sonra ayrıntıları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Sırbistan bağlantısı ve siyasi boyut

Üsküp'teki yetkililer, uyuşturucu trafiğinin Sırbistan bağlantısını da inceliyor. Zira ocak ayı sonunda komşu ülke Sırbistan'da, Krusevac kenti yakınlarındaki bir çiftlikte Kuzey Makedonya menşeli olduğu belirtilen beş ton yasa dışı kenevir ele geçirilmişti.

Sırp makamları olayla ilgili dört Sırbistan vatandaşını gözaltına alırken çetenin firari lideri olduğu iddia edilen Aleksandar M. hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı. Aleksandar M., Krusevac Belediye Meclisi üyesi olmasının yanı sıra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in iktidar partisi Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) de üyesi.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, Sırbistan'daki uyuşturucu operasyonuyla somut bir bağlantı olduğunu teyit ederken, Sırbistan'da gözaltına alınan şahıslardan birinin Üsküp'te son operasyonda dokuz ton kenevir bulunan şirketin ortaklarından biri olduğunu da kaydetti.

Ayrıca ülkenin doğusunda Türk nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerden biri ve tarımsal açıdan önemli bir kent olan Strumica'da yapılan baskınlarda da 31 ton kenevir ve biyokütle ele geçirildiği bildirildi.