Kuzey Makedonya’da gece kulübü yangını: Belediye Başkanı istifa etti

Kuzey Makedonya'nın Koçani kentinde dün sabaha karşı bir gece kulübünde çıkan yangın büyük bir felakete yol açtı. Yangında 59 kişi hayatını kaybederken, Belediye Başkanı Ljupco Papazov, yaşanan acının tarif edilemez olduğunu belirterek görevinden istifa etti.

Papazov, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla görevden ayrıldığın duyurdu. Papazov, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz ve benim için bu en zor anlarda, Koçani Belediye Başkanlığı görevinden geri dönülmez bir şekilde istifa ettiğimi duyurmak istiyorum. Bu çok büyük bir kayıp. Hissettiğimiz acıyı tarif edebilecek bir kelime yok. O çocuklar bizim çocuklarımızdı. Çoğunu tanıyordum, ailelerini tanıyordum ve bazıları aile dostlarımızdı."

Ne olmuştu?

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de, yaklaşık 1500 kişinin olduğu bir gece kulübünde piroteknik madde yangına sebep olmuştu.

Yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 22'si ağır 155 kişi yaralanmıştı. Yaralıların 9'u tedavi için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla dün akşam İstanbul ve Ankara'ya nakledilmişti.

Kuzey Makedonya hükümeti olay sonrası ülkede 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.