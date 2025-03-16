Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın: En az 50 ölü

Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde yangın çıktı.

Facianın kulüpte düzenlenen bir konser sırasında kullanılan ışık ekipmanları nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Yangın kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçradı.

Yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Savcılıktan yapılan açıklamada, can kaybının artacağı vurgulanarak, “Yangında ölen ve yaralananların sayısı belirlenmeye çalışılıyor” denildi.

İçişleri Bakanlığı, etkinliğin organizasyonuyla herhangi bir bağlantısı olan tüm kişileri gözaltına aldı.