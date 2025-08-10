  1. Ekonomim
Kuzey Makedonya'da yerel seçim 19 Ekim'de yapılacak

Kuzey Makedonya'da yerel seçimin 19 Ekim'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, 19 Ekim'i yerel seçim tarihi olarak belirleyen kararı imzaladı.

Karara göre, ilk turda belediye başkanı seçimi başarısız sonuçlanan belediyeler için ikinci tur 2 Kasım'da yapılacak.

Meclis Başkanı Gashi, seçimlerden 20 gün önce başlayacak kampanya süresince Meclis'in olağan idari işleyişine devam edeceği, ancak Genel Kurul toplantılarının yapılmayacağı bilgisini paylaştı.

Yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı Kuzey Makedonya'da seçmenler, 81 belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirleyecek.

Ülkede en son yerel seçimler 17 Ekim 2021'de yapılmıştı.

