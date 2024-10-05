La Nina etkisi: 2025 kışı daha soğuk geçecek!

Avrupa'nın bazı bölgelerinde aşırı sıcakların yaşandığı bir yaz sonrası, geçen yıla göre daha soğuk bir kış görülebilir.

Fransa, İngiltere ve İskandinavya’nın ekim ayında en soğuk bölgeler olması beklenirken, güneydoğu Avrupa ve İspanya'daysa sıcaklar devam edecek.

Kısmen Pasifik Okyanusu'nun yüzey sularının soğumasından oluşan La Nina fenomeni nedeniyle sıcaklıkların bu kış geçen yıla göre daha düşük olması muhtemel olsa da meteoroloji uzmanları yine de genel olarak uzun vadeli ortalamalardan daha sıcak olabileceğini belirtiyor.

Batı ve orta Avrupa'nın da önümüzdeki haftalarda Atlantik'ten gelen birkaç fırtınanın kuyruk kısmından etkilenebileceği öngörülüyor.

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Euronews haberine göre, Afrika'nın batısındaki koşullar, bu fırtınaların Kuzey Atlantik boyunca iz sürmeye zorlandığı ve ekim ortasına kadar her birkaç günde bir yeni bir sistemin gelebileceği anlamına geliyor.

Bu durum hava durumu modellerinde önemli bir belirsizlik yaratmakla birlikte, Avrupa'daki koşulların önümüzdeki birkaç hafta boyunca tahmin edilmesini zorlaştırıyor.

La Nina ve El Nino nedir?

La Nina, orta ve doğu Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıkları ortalamanın altına düştüğünde ortaya çıkan doğal bir iklim modeli olarak biliniyor. Sıcaklıkların ortalamanın üstüne çıkması halinde de El Nino modeli ortaya çıkıyor. La Nina, Avrupa'dakiler de dahil olmak üzere küresel hava modelleri üzerinde yaygın etkileri görünebiliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü uzmanları ekim ve şubat ayları arasında La Nina koşullarının ortaya çıkma ihtimalinin yüzde 60 olarak tahmin ediyor.

Bu kış zayıf ila orta şiddette bir olayın görülmesi ve gelecek yılın başlarında La Nina fenomenin zayıflaması bekleniyor.

La Nina, Avrupa'ya daha soğuk ve yağışlı bir kış getirir mi?

La Nina genellikle Batı Avrupa'da normalden daha düşük sıcaklıklar getirirken, hava tahmincileri kasım ve aralık aylarına doğru sıcaklıkların giderek düşmesini bekliyor.

Genel olarak bu iklim modeli Alplere daha yağışlı ve daha soğuk koşullar getirerek daha sık ve daha yoğun kar yağışına yol açabiliyor.

Kuzeybatı ve Güneydoğu Avrupa normalden daha kuru olma eğilimindeyken, güneybatı Avrupa genellikle daha yağışlı olacak.

Geçtiğimiz kış Orta Avrupa'nın dağlarında seyrek kar yağışı ve mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava görüldü.

Öte yandan, Pasifik'teki merkez üssünden uzaklaştıkça, La Nina ve El Nino'nun etkileri yerel hava modelleri tarafından daha kolay bozulabiliyor. Bu da Avrupa'daki etkilerinin tam olarak tahmin edilmesini zorlaştırmakla birlikte, hiçbir hava olayı tamamen aynı olmayabiliyor.