La Palma Adası'ndaki yangın kontrol altına alınamadı, en az 4 bin kişi tahliye edildi

La Palma Adası'nda 14 Temmuz'da çıkan ve halen kontrol altına alınamayan alevler şimdiye kadar 5 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül etti.

Tijarafe ve Puntagorda başta olmak üzere bazı yerleşim yerlerine de ulaşan yangınlardan dolayı 13 evin kullanılamaz hale geldiğini açıklayan La Palma Belediyesi ve sivil yardım ekipleri, 4 bin 255 kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve geceyi spor salonlarında, yakınlarında ya da otellerde geçirdiğini duyurdu.