Lagarde'dan yaz sinyali

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB tarafından yaz dönemi itibariyle faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Finans piyasalarında faiz oranlarının düşürülmesine yönelik agresif beklentilerin politika yapıcılara görevlerinde yardımcı olmadığının altını çizen Lagarde, doğru yolda olduklarını ancak bunu destekleyecek veriler gelmeden zafer ilan etmeyeceklerini belirtti. Bir diğer ECB üyesi Klaas Knot da piyasaların aceleci davrandığına, yılın ilk yarısında indirim yapılmasının olası olmadığına vurgu yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimi konusunda piyasalardaki aşırı iyimserliğin enfl asyonla mücadeleyi zora soktuğunu belirterek, faiz indirimi için yaz dönemini işaret etti. Enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru ilerlediklerini ancak henüz zaferden söz edilemeyeceğini belirten Lagarde, ECB'nin faiz oranlarında zirve noktaya ulaştığını vurguladı. Finans piyasalarında faiz oranlarının düşürülmesine yönelik agresif beklentilerin politika yapıcılara görevlerinde yardımcı olmadığının altını çizen Lagarde, faizi bu yaz indirebileceklerini ifade etti. Lagarde, "Doğru yoldayız, yüzde 2'ye doğru ilerliyoruz, ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye ulaştığımızdan emin olmadan ve bunu destekleyecek veriler gelmeden zafer ilan etmeyeceğim.



Henüz değil" diye konuştu. Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot ise yılın ilk yarısında faiz artırımı ya da indirimi yapılmasının olası olmadığını ifade etti. Knot, piyasaların faiz indirimi konusunda aceleci davrandığını belirtti. Ücretlerde bir dönüş görmeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Knot, iş gücü piyasasının hala çok sıkı olduğunu, eğer para politikası gevşetilecekse bunun çok yavaş şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. ECB üyelerinden Fabio Panetta ise Kızıldeniz'deki sıkıntıların hammadde fiyatları açısından önemli riskler yarattığını belirtti. Zirvenin ilk gününde önemli açıklamalarda bulunan IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath değerlendirmelerine dün de devam etti. Gopinath ülkelerin salgın sırasında oluşan borçları yeniden finanse etmesi nedeniyle potansiyel likidite risklerini dikkatle izlediklerini söyledi.

* Aramco CEO'su Nasser petrol arzında olası gecikmeler için uyardı

Suudi petrol devi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, küresel petrol piyasalarının kısa vadede Kızıldeniz'deki aksaklıklarla başa çıkacağını fakat Husilerin gemilere yönelik saldırılarının uzun süre devam etmesi hâlinde gemilerin rotalarını uzatması nedeniyle tanker eksikliğine ve ürün tedariğinde gecikmeye yol açacağını belirtti. Nasser Reuters'a yaptığı açıklamada, tüketicilerin son iki yılda stoklardaki 400 milyon varil petrolü tüketmelerinin ardından petrol piyasasının sıkılaşmasını beklediğini ve artan talebi karşılamak için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) yedek kapasitesinin ana kaynak hâline geldiğini belirtti. Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere saldırmaları birçok taşımacılık şirketinin gemilerini Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu rotasına yönlendirmesine neden olmuştu. Gemilerin Kızıldeniz'i kullanmak yerine, Afrika'nın etrafından dolaşması sevkiyat süresini yaklaşık 10 ila 14 gün uzatabiliyor. İran'ın desteklediği Yemenli Husiler, İsrail'in Gazze'ye karşı sürdürdüğü savaşta Filistinlileri desteklediklerini belirtiyorlar. Nasser Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu'nda verdiği röportajda, "Kısa vadede yeterli tanker olabilir. Fakat uzun vadede bu bir sorun olabilir" diye belirtti ve şöyle devam etti: "Daha fazla tankere ihtiyaç olacak ve bu tankerler daha uzun bir yolculuk yapmak zorunda kalacak". Nasser, Aramco'nun doğudaki petrol tesislerini batı kıyısına bağlayan ve Süveyş Kanalı'na daha hızlı erişim sağlayan bir petrol boru hattını kullanarak, Husilerin saldırılar düzenlediği Yemen kıyısındaki Babülmendep Boğazı'nı kullanmaktan vazgeçebileceklerini açıkladı. Nasser bazı petrol ürünlerini taşıyan gemilerin Afrika'nın etrafını dolaşmak zorunda kalabileceğini söyledi.

* Cenk Alper, Sabancı Holding'in 2024 hedeflerini açıkladı

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Davos Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulundu ve Sabancı Holding'in 2024 hedeflerini paylaştı. Bloomberg HT’nin sorularını yanıtlayan Alper yapay zekanın dünyada gittikçe hızlandığını ve rekabetçiliğin değiştiğinin altını çizerken, Türkiye’nin kazanmış olduğu rekabetçi iş gücü avantajının bu duruma adapte olması gerektiğini söyledi. Alper “Bu sene Davos’ta dört tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi parçalanmış bir dünya yaşıyoruz ve bu parçalanmış dünyada gerilimlerin teknoloji ve malzeme savaşları üzerinden kritik mineral savaşları üzerinden devam edeceği çok açık. İkincisi dünyadaki temiz enerji, enerji dönüşümü gerçekten döndürülemez bir noktaya gelmiş. Burada çok büyük bir dönüşüm var ve biraz önce bahsettiğiniz yapay zekanın ilerleyebilmesi için temiz enerji dönüşümünün devam etmesi lazım. En önemli diğer konu ise gerçekten yapay zeka. Gerçekten dönüştürücü bir noktaya gelmiş durumda tüm iş kollarını dönüştürüyor, verimliliği dönüştürüyor” dedi. Sabancı Holding’in 2024 yatırımları hakkında bilgi veren Alper, “Öncelikle enerjide büyümeye devam edeceğiz. Bugün net aktif değerimiz neredeyse üçte biri enerji işimiz oldu. Enerjisa üretiminin gelmiş olduğu büyüklük gerçekten bizi ve yatırımcılarımızı çok memnun ediyor. Onun dışında dijitalleşmenin Holding’de çok ileri seviyelere geldiğini hep birlikte göreceksiniz bankamız dijital yolculuğuna devam ediyor muhteşem dijital kanallar vasıtasıyla müşteri kazanımı sağlıyor” şeklinde konuştu.

* Küresel yavaşlama jeopolitik şoklarla otuz yılın en düşük seviyesine ulaşacak

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) hazırladığı ve Türkiye çalışmaları TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu tarafından gerçekleştirilen 2024 Büyümenin Geleceği Raporu’na göre, devam eden jeopolitik şoklarla birlikte 2030 yılına kadar son otuz yılın en düşük seviyesine ulaşacak bir ekonomik yavaşlama görülecek. Rapora göre, dünya küresel ekonomik krizin 15. yılında COVID-19 pandemisi ve sonrasında gelen kapatmalar ile artan jeopolitik krizlerin etkilerini hissetmeye devam ederken, esneklik büyümenin en kritik unsurlarından biri haline geldi. Türkiye enerji kaynağı çeşitliliği, siber güvenlik endeksi, alt yapı kalitesinde dünya ortalamasının üstünde bir performans sergiledi. Diğer yandan toplumsal kutuplaşma, hukukun üstünlüğü ve yolsuzluk algısı gibi kurumsal kategoriler gelişmeye açık alanlar olarak öne çıktı. Türkiye ayrıca yetenek ekosisteminin değerlendirmesinde sosyal mobilite, iş yerinde kapsayıcılık ve kadınların iş gücüne katılımı ile kurumsal ekosistem alt kategorilerinde dünya ortalamasının altında kaldı.

* Limak, bu yıl biri çimento diğeri enerji sektöründe iki halka arz planlıyor

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, bu yıl çimento ve yenilenebilir enerji sektörlerinde 2 halka arz planladıklarını belirterek, "Bu halka arzlar çerçevesinde daha sonra birtakım satın almalar olabilir. Bunları görüşüyoruz" dedi. Özdemir, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sırasında yaptığı açıklamada, küresel ekonominin özellikle Covid-19 sonrası çok zor bir zaman geçirdiğini, enflasyonist baskıların ve tedarik zincirindeki sıkıntıların ekonomiyi çok ciddi etkilediğini söyledi. Özdemir "Şimdi de insanlarda "acaba resesyon olacak mı, faizler yüksek kalacak mı, enflasyonla başa çıkabilecek miyiz?" gibi endişelerin bulunduğunu ancak kendisinin biraz daha optimist tarafta yer aldığını dile getirdi.

* Tosyalı: Bu yıl 7 milyar doların üzerinde ciro hedefimiz var

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı "Bu yıl kapasitelerimizin desteğiyle 7 milyar doların üzerinde ciro hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl aldığımız stratejik bir kararla 240 mw olan güneş elektrik üretimimizi 10 katı arttıracağız" dedi. Dünya Ekonomik Forumu’nun 3. gününde BloombergHT’ye konuşan Tosyalı “Küresel ısınma son dönemlerin en önemli gündem maddesi ve Davos’un ana konularından biri. Dünyada bir çok çelik şirketi karbon salımı ile ilgili programlar açıklıyor. Biz çok önceden bu konuda çalışmaya başladık. Ton başı çelik üretiminde dünyadaki en düşük enerji tüketimini sağladık. Yıllardır yaptığımız yatırımlarla şu an dünyanın en büyük çatı tipi solar santraline sahibiz. Çatılarımızda 240 mw enerji üretiyoruz; ama bu yeterli değil. Geçtiğimiz yıl aldığımız stratejik bir kararla 240 mw olan güneş elektrik üretimimizi 10 katı arttıracağız" dedi.

* Çakıroğlu: İklim değişikliğini önemli bir iş riski olarak tanımladık

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, iklim değişikliğinin en kritik sonuçlarından birinin su krizi olduğunu söyledi. Davos'ta BloombergHT'ye konuşan Çakıroğlu, küresel olarak su kaynaklarının yüzde 70’inin tarım alanında kullanıldığını, bu oranın Türkiye’de yüzde 77 olduğunu söyledi. Koç dijital işbirliğiyle entek hidroloji tahmin modelini geliştirdiklerini belirten Çakıroğlu, “Buradaki amaç aynı miktarda suyla daha fazla elektrik üretmek. Bu yapay zeka modeli 56 değişken veriyi kullanıyor. Geçmişe yönelik 25 yıllık veri kullanıldı. Bunun sonucunda da yüzde 90 gibi tahminleme başarısına ulaştık. Neticede aynı miktarda suyla daha fazla elektrik üretmeyi ve verimliliği artırmayı başardık. 1 metre su artışı elektrik üretim verimliliğini yüzde 1 artırıyor. Bizim amacımız bunu 2,5 metreye kadar çıkarmak” dedi.