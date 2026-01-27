Lahbib: Gazze'de rehin tutulan son kişi Ran Gvili evine döndü

Avrupa Komisyonu Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, Gazze'deki durum ve rehinelere ilişkin açıklama yaptı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Ran Gvili'nin dönüşüne değinen Lahbib, "Gazze'de rehin tutulan son kişi olan Ran Gvili, çok uzun bir aradan sonra nihayet İsrail'deki evine döndü. Onun yasını tutabilecek ve onu onurla toprağa verebilecek ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Ateşkes çağrısında bulunan Lahbib, "Artık kalıcı bir ateşkes için harekete geçme zamanı. Engelsiz insani yardım erişimini garanti eden ve barışa giden somut bir yol sunan bir ateşkes" ifadelerini kullandı.