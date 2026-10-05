Lavrov açıkladı: Afganistan'da NATO varlığına izin vermeyeceğiz

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan ve çevresindeki güvenlik gelişmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Afganistan konulu Moskova İstişareleri'nin 8'inci toplantısında yaptığı konuşmada, NATO'nun Afganistan veya komşu ülkelerde askeri altyapı oluşturmasına karşı olduklarını belirtti. Rus Bakan, böyle bir askeri yapılanmanın hangi gerekçeyle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin Moskova açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"İstikrarsızlığa yol açıyor"

Lavrov, geçmişteki deneyimlerin yabancı askeri varlığın bölgede istikrarsızlığı artırdığını gösterdiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, son yıllardaki örneklerde bu tür askeri varlıkların çatışmaların azalmasına değil, aksine gerilimin yükselmesine neden olduğunu savundu.

Afganistan'daki güvenlik durumuna değindi

Lavrov, Afganistan'daki güvenlik gelişmelerini de değerlendirdi. Batılı güçlerin ülkeden çekilmesinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçtiğini belirten Lavrov, Taliban yönetiminin ülke topraklarında kontrolü sağladığını ve Afgan güvenlik güçlerinin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele ettiğini söyledi. Lavrov ayrıca Kabil yönetiminin terörle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesinin bölge ülkelerinin ortak çıkarına olduğunu ifade etti.

Afganistan'da afyon üretimi azaldı

Rus Bakan, Afganistan'daki uyuşturucu üretimine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, Birleşmiş Milletler verilerine atıfta bulunarak ülkedeki afyon üretiminin 2022'den bu yana yüzde 90 azaldığını belirtti. Afgan ekonomisinin Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen gelişmeye devam ettiğini söyleyen Lavrov, ülkedeki ekonomik ve insani durumun ise farklı bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti.

İnsani yardım ihtiyacına dikkat çekti

Afganistan'daki insani durumun halen zor olduğunu belirten Lavrov, milyonlarca kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Rusya'nın Afganistan'a yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Lavrov, bölgedeki gelişmelerin siyasi ve güvenlik boyutlarının yanı sıra insani açıdan da ele alınması gerektiğini ifade etti.

Moskova istişareleri devam ediyor

Lavrov'un açıklamaları, Afganistan konulu Moskova İstişareleri'nin 8'inci toplantısında geldi. 2016'dan bu yana faaliyet gösteren mekanizma kapsamında Afganistan ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı belirtilirken, Moskova yönetimi bölgesel güvenlik konusunda yabancı askeri altyapıya karşı tutumunu bir kez daha ortaya koydu.