Lavrov, Rus diplomasisinin 2023 yılını değerlendirdi.

Gazze Şeridi'nde "şiddetin uygulandığını" belirten Lavrov, Filistin devletinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda oluşturulmasının önemine işaret etti. Lavrov, "Filistin devleti kurulmazsa, Filistin halkı kendisini mazlum hissedecek, adil olmayan şartlarda yaşamaya devam edecek ve bu adaletsizliği hissederek nesilden nesile aktaracaktır." dedi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin de Filistin devletinin oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğunu anladıklarına dikkati çeken Lavrov, bu olmadan Orta Doğu'daki duruma çözüm bulunmasının "zor" olacağını anlattı.

Lavrov, Filistinliler ile İsraillilerinin müzakere masasına oturtulması gerektiğini vurgulayarak, "Filistinlilerin karar vermeleri gerekiyor. ABD ise onların yerine her şeyi belirlemeye ve kendisi için uygun olanı yapmaya çalışıyor. Bu, sömürgeci uygulamaların bir tezahürüdür." şeklinde konuştu.

Daha önce İsrail'in, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonu" eleştirdiğini anımsatan Lavrov, şunları kaydetti:

"İsrail'de Yair Lapid başbakan iken Ukrayna'da yürüttüğümüz askeri operasyon hakkında silahların seçici olarak kullanılmamasının ve masum vatandaşların acı çekmesinin savaş suçu olduğunu söylüyordu. Birkaç ay sonra İsrail'de hükümet değiştiğinde, İsrail yönetimi, ağır silahların seçici olarak kullanıldığı, başta çocuklar olmak üzere benzeri görülmeyen sivil kaybının yaşandığı yönündeki eleştirilere, bunun bir savaş trajedisi olduğunu açıkladı. Rus ordusu Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılar düzenliyor."

2. Dünya Savaşı sırasında Yahudi Soykırımı'nın (Holokost) yaşandığını anımsatan Lavrov, İsraillilerin, 2. Dünya Savaşı'nda acı çektikleri için bugün her şeyi yapma hakkına sahip olduklarını düşünmemelerini gerektiğinin altını çizdi.

"Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde ilerleme yok"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkileri de değerlendiren Lavrov, bu konuda ilerlemenin olmadığını ve bunun Ermenistan'ın sergilediği pozisyondan kaynaklandığını belirtti.

Lavrov, Azerbaycan'ın Ermenistan ile barış anlaşmasını Rusya'da imzalamaya hazır olduğunu aktararak, "Ermenistan'ın buna ne kadar hazır olduğunu bilemiyorum." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın batı bölgeleriyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'na karşı çıktığına dikkati çeken Lavrov, söz konusu koridorun Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan anlaşmalarda yer almadığını söyledi.

Lavrov, "9 kasım 2020'de imzalanan ve (Karabağ'da) savaşı durduran anlaşmada, tüm ekonomi ve ulaşım bağlantıları üzerinde engellerin kaldırılacağı, devamında da Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan arasındaki ulaşım bağlantılarının her iki yönde güvenliğini garanti edeceği, bu ulaşım bağlantısının da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kontrol edileceği yazıyor." şeklinde konuştu.

Bakan Lavrov, ABD ile bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Güney Kafkasya'daki süreçlere dahil olmaya ve Moskova, Bakü ve Erivan arasında imzalanan üçlü anlaşmaların uygulanmasını engellemeye çalıştığını dile getirdi.

Güney Kafkasya bölgesiyle ilgili 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformuna değinen Lavrov, bu formatın küresel jeopolitik konjonktüre bağlı olmadığını ve bu nedenle umut verici olduğunu vurguladı.

"Batı, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başlamasından yana değil"

Rusya ile Ukrayna arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde müzakerelerin yapılacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Lavrov, bunun "dedikodu" olduğuna işaret etti.

Lavrov, Ukrayna'da savaşın sonlandırılması şartlarının Batı ile ele alınması gerektiğini belirterek, "Batı, kesinlikle müzakerelerin başlamasından yana değil. Washington bu konuda talimat veriyor. Herkes ne zaman çatışmaları sonlandırmak için gerçekçi şartların müzakere edilmesi konusunda karar veren Ukrayna'nın olmayacağını anlıyor. Bu, Nazi ideolojisinden, Nazi söyleminden vazgeçmeyi, Rusya'ya karşı nefretten ve NATO'ya katılmaktan vazgeçmeyi gerektiriyor." dedi.

Batı'nın Ukrayna'daki krize Rusya Federasyonu'nun meşru kaygılarını dikkate alacak yapıcı bir çözüm istemediğini dile getiren Lavrov, "Ukrayna'nın, Afganistan'ın kaderini paylaşma ihtimali olduğunu" ifade etti.

"Yemen'e yönelik saldırganlığın durdurulması önemli"

Lavrov, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Yemen'e yönelik saldırganlığın durdurulması önemli. Çünkü Amerikalılar ve İngilizler Yemen'i bombaladıkça Husilerin konuşma arzusu azalır. Suudi Arabistan'ın girişimiyle Yemen'de Husiler ile temaslar başladı ve bu temaslar sonuç vermeye başladı. Şimdi ise müzakereleri yeniden başlatmanın ne kadar gerçekçi olduğunu söylemek zor." diye konuştu.

ABD ve İngiltere'nin Avrupa ülkelerini yönetmeye çalıştığını aktaran Lavrov, Avrupa'nın stratejik özerkliğine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Bir Sırp gazetesine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak röportaj verilmesi teklifini değerlendiren Lavrov, bunun "anlamsız" olduğunu belirterek, "Bu, Antony'nin konuşmaları nedeniyle ilginç olmayacak, sloganlardan oluşacak. Ciddi konuşmanın kamuoyuna açık olmaması gerekiyor. Onlar (Amerikalılar) buna ne siyaset ne de içerik açısından hazır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın da bulunduğu BRICS platformuna yaklaşık 30 ülkenin katılmak istediğine, Arjantin'in söz konusu platforma katılmaktan vazgeçtiğine dikkati çeken Lavrov, "Bu, ülkenin egemen kararı." diye konuştu.

Bakan Lavrov, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Rusya'nın yakın çevresinde olduğunu vurguladı.