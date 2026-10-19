Lavrov görüşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Avrupa gerçeklerle yüzleşmeli

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Tahran'da ortak basın toplantısı düzenleyen Erakçi, bölgedeki krizlerin çözümü için diplomasi dışında bir yol bulunmadığını söyledi. Görüşmede Filistin, Lübnan ve Yemen'deki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel iş birliği de ele alındı.

Erakçi'den Avrupa'nın politikalarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, başkent Tahran'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki krizlerin çözümü için diplomasi dışında bir seçenek olmadığını belirten Erakçi, Avrupa ülkelerinin ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılara ortak olduğunu söyledi. Fransa'daki protestolara da değinen Erakçi, Avrupa'nın izlediği politikaların sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini savundu.

Erakçi, Avrupa'nın da ABD gibi yanlış hesaplamalarının bedelini ödediğini belirterek, yanlış politikaların dünyadaki birçok savaşın ve mevcut sorunların nedeni olduğunu ifade etti.

İran ve Rusya arasında iş birliği ve bölgesel krizler ele alındı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğine de değinen Erakçi, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel iş birliğinin genişletilmesine yönelik çözüm önerilerinin değerlendirildiğini bildirdi.

Görüşmede Filistin, Lübnan ve Yemen'deki gelişmelerin de gündeme geldiğini aktaran Erakçi, Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Lavrov'dan Ukrayna ve Basra Körfezi mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna konusunda hem Ukrayna yönetiminin hem de bazı Avrupa ülkelerinin ciddiyetsiz davrandığını söyledi. Lavrov, Rusya'nın sunduğu planlara destek verdiği için İran'a teşekkür etti.

ABD ve İsrail'in İran'a temelsiz şekilde saldırdığını savunan Lavrov, krizin çözümüne katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Basra Körfezi'nde seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasını istediklerini ifade eden Lavrov, İran'a yönelik saldırganlığın tekrarlanmaması gerektiğini dile getirdi.