Lavrov: Rusya'nın saldırma niyeti yok, Avrupa ülkeleri saldırırsa savaş farklı ve kısa olur

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Lavrov, başkent Moskova’da ülkedeki yabancı misyonların temsilcileriyle düzenlenen yuvarlak masa toplantısında açıklamalarda bulundu. Rusya’nın Avrupa’ya yönelik tutumuna ilişkin mesaj veren Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya saldırması durumunda ortaya çıkacak savaşın niteliğinin farklı olacağını ifade etti.

Rusya müzakerelere hazır olduğunu açıkladı

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü formatta müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Moskova’nın ciddi müzakerelere her zaman hazır olduğunu söyledi.

Müzakerelerden vazgeçmediklerini belirten Lavrov, görüşmelerin üçlü veya ikili formatta gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Rusya’nın müzakereleri hiçbir zaman uzatmadığını ve süreci zorlaştırmaya çalışmadığını savunan Lavrov, görüşmelere yönelik tutumlarının değişmediğini kaydetti.

Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen müzakereleri de hatırlatan Lavrov, Batı’nın müdahalesi nedeniyle İstanbul Anlaşmaları’nın engellendiğini öne sürdü.

Lavrov, müzakere süreci devam ederken Rusya’nın “özel askeri operasyonu” durdurmayacağını söyledi.

Moskova’nın Ukrayna konusundaki şartları değişmedi

Rusya’nın Ukrayna konusunda daha önce ortaya koyduğu şartların geçerliliğini koruduğunu belirten Lavrov, Moskova’nın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Lavrov, Rusya’nın mevcut tutumu çerçevesinde makul uzlaşılar bulmaya hazır olduğunu belirterek, temel hedeflerinden vazgeçmediklerini söyledi.

Bu hedefler arasında Rusya’nın güvenliğinin sağlanması, NATO’nun Rusya sınırlarına yaklaşmasına izin verilmemesi ve Ruslar ile Rusça konuşan insanların meşru haklarının güvence altına alınması bulunduğunu belirten Lavrov, bu konulardaki tutumlarının sürdüğünü kaydetti.

Lavrov’dan ABD’ye Ukrayna değerlendirmesi

ABD’nin, diğer Batılı ülkelerden farklı olarak Ukrayna krizinin temel nedenlerini anladığını savunan Lavrov, Amerikan yönetiminin krizin çözümüne yönelik girişimlerini takdir ettiklerini söyledi.

Lavrov ayrıca ABD’nin İran konusunda bir çözüm karşılığında Ukrayna konusunda ilerleme sağlanması amacıyla Rusya’ya herhangi bir takas teklifinde bulunmadığını belirtti.

Rusya’nın Avrupa’ya saldırma niyetinin olmadığını yineleyen Lavrov, buna karşılık Avrupa ülkelerinin Rusya’ya saldırması halinde savaşın “farklı” olacağını ve çok kısa süreceğini ifade etti.