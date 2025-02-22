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Lavrov, Suriye konusunu görüşmek üzere İran'ı ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunu görüşmek üzere Salı günü İran'ı ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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Lavrov, Suriye konusunu görüşmek üzere İran'ı ziyaret edecek
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Suriye' gündemiyle İran'ı ziyaret edecek.

Tasnim'in haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu hafta Tahran'a yapacağı ziyareti duyurdu.

 Bölgesel gelişmeler ele alınacak

Bekayi'ye göre, Rusya Dışişleri Bakanı'nın Salı günü gerçekleşecek Tahran ziyareti, İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili sürekli istişareler çerçevesinde gerçekleşecek.

 Üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirilecek

Rusya Dışişleri Bakanı, bu ziyarette İranlı mevkidaşıyla görüşmelerinin yanı sıra İran'ın diğer bazı yetkilileriyle de bir araya gelerek ikili ilişkilerin son durumu ve bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulunacak.

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