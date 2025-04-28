Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'nın tarafsız ve bağlantısız statüsünü ve Nazi rejiminin sonuçlarının üstesinden gelmesini krizin çözümü için gerekli iki koşul olarak gördüğünü söyledi.

Brezilya basınına konuşan Lavrov, Ukrayna'da müzakere ve çözüm için atılması gereken adımları sıraladı.

"Kırım ve Donbass'ın Rus toprağı olarak tanınması zorunlu"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin çözümü için Kırım Cumhuriyeti'nin yanı sıra Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rus toprağı olarak tanınmasının zorunlu olduğunu belirtti.

O Globo gazetesine demeç veren Lavrov, "Kırım, Sivastopol, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya aidiyetinin uluslararası düzeyde tanınması zorunludur. Kiev'in tüm yükümlülükleri yasal olarak güvence altına alınmalı, yaptırım mekanizmalarına sahip olmalı ve süresiz nitelikte olmalıdır" dedi.

'Zelenskiy, müzakere yasağını kaldırmalı'

Müzakerelerin yeniden başlaması için ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 2022 yılında koyduğu müzakere yasağını kaldırması gerektiğini belirten Lavrov, "Nisan 2022'de müzakere sürecinden çıkan bizzat Kiev oldu. Bunu Batılı hamilerinin talebi üzerine yaptılar. Eylül ayında da Zelenskiy, Rusya'yla müzakereleri hukuki olarak yasakladı. Bu hala yürürlükte. Bunun iptal edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın müzakerelere açık olduğunun altını çizen Lavrov, "Ancak top bizim tarafta değil. Şu anda anlaşma kabiliyeti göstermeyen taraf Kiev. Ukrayna ordusunun enerji tesislerine yönelik 30 günlük moratoryuma ve 30 saatlik Paskalya ateşkesine uyamaması başka nasıl açıklanabilir" diye ekledi.

Zelenskiy müzakereleri yasaklayan bir kararname imzalamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Eylül 2022'de mevcut Rus yönetimiyle müzakereleri yasaklayan bir kararname imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eğer Ukrayna müzakereler konusunda istekli ve samimiyse, Kiev'in Rusya'yla müzakerelerin önündeki engelleri hukuken ortadan kaldıracak adımlar atması gerektiğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova’nın müzakerelere hazır olduğunu tekrar tekrar belirttiğini vurgulayan Peskov, Rus liderin dün sivil hedeflere yönelik saldırıların durdurulmasıyla ilgili sözlerinin bu hazır olma durumunun bir başka tekrarı olduğunun altını çizmişti.