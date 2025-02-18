Lavrov ve Rubio görüşmesi sona erdi! Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu?

Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için, önce Paris ardından ise Riyad ve Ankara hattında kritik gelişmeler yaşanıyor. Avrupa liderleri Paris'te Ukrayna gündemiyle bir araya gelirken, ABD'li ve Rus yetkililer Riyad'da bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Rus ve ABD görüşmesi tamamlandı

ABD ve Rus heyetlerinin, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefiyle yaptıkları toplantı bitti.

Kritik zirve 4.5 saat sürdü

Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio liderliğindeki Rusya ile ABD arasında Riyad’da gerçekleştirilen yüksek düzeydeki görüşmeler, 4.5 saatin ardından sona erdi.

Dünyanın gözü Lavrov ve Rubio görüşmesine çevrildi

Görüşmelerde Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev; ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer aldı.

Heyet, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Diriye Sarayı'nda bir araya geldi.

TASS haber ajansına göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden sonra Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelen iki ülkenin heyetlerinin toplantısı 4,5 saat sürdü.

"Görüşme konusunda ciddi olduğunu gördük"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 4.5 saat süren görüşmeye ilişkin "ABD'nin ikili ilişkilerde ve başta Ukrayna olmak üzere uluslararası gündemde biriken birçok sorunu görüşme konusunda ciddi olduğunu gördük" ifadesinde bulundu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına toplantının sona erdiğini belirterek, iki ülke heyetlerinin Ukrayna konusunda ilerleyen zamanda görüşmeye devam edeceğini söyledi.

Putin ile Trump görüşecek mi?

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, "Putin ile Trump arasındaki görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Kesin bir tarih konuşmak zor" dedi.

Uşakov, Ukrayna konusunda müzakerelere katılacak Rus yetkililerin Putin tarafından belirleneceğinin altını çizdi.