Lavrov'dan Guterres'e Tahıl Koridoru sitemi: Yükümlülüklerinizi yerine getirin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, Batı'nın Tahıl Anlaşması'nın Rusya'daki kısmının uygulanmasında ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Temmuz 2022 gerçekleşen anlaşmalara ilişkin olarak Ukrayna gıda ihracatı ve Rusya'nın tarım ve gübre ihracatının küresel pazara erişimine ilişkin konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Lavrov'un, anlaşmaların karşılıklı ‘koşullu’ paket niteliğine ve Ukrayna tahılının sürdürülebilir sevkiyatına rağmen, Rusya-BM Sekreterliği muhtırasının uygulanmasında hala somut bir ilerleme kaydedilmediğini vurguladığı ifade edildi.