Lavrov'dan YPG'ye Suriye mesajı: Türkiye izin vermez!

Segey Lavrov, Rus diplomasisinin 2024 yılındaki faaliyetleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'ndeki toplantıda yabancı medya kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın toplantısının başında ABD'nin TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istediğini vurguladı.

ABD'nin enerji altyapısına yönelik terör eylemleri düzenlenmesine onay verdiğini ve Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattını ortadan kaldırma planları yaptığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Çok güçlü bir kanaatim var; ABD, enerji başta olmak üzere, hiçbir alanda rakip istemiyor. AB'nin enerji refahının temellerini yıkmak için terör eylemlerine bir an bile tereddüt etmeden yeşil ışık yakıyorlar, Ukraynalı tebaalarını Kuzey Akım hatlarından sonra şimdi de TürkAkım'ı devre dışı bırakmaya teşvik ediyorlar" dedi.

'Almanya ve Japonya, BMGK daimi üyesi olamaz'

Lavrov, Hindistan, Brezilya ve Afrika ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) uzun süredir 'kalıcı oturma izni' almayı hak ettiğini, ancak Almanya ve Japonya'nın daimi üye olamayacağını belirtti.

ABD'nin BMGK daimi üyeliği için sürekli olarak Almanya ve Japonya'yı öne çıkardığına dikkat çeken Lavrov, bu iki ülkenin küresel siyasette hiçbir şekilde bağımsız olmadıklarını, körü körüne, itaatkar bir şekilde ABD'nin peşinden gittiklerini ve ABD onları doğrudan aşağıladığında dahi tek kelime edecek cesarete sahip olmadıklarını vurguladı.

'BMGK'da reform yapılması gerekiyor'

Suputnik'te yer alan habere göre; bugün küresel ekonomi ve siyasette özel sorumluluk üstlenen ülkelerin BMGK'da temsil edilmediğine dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı, bundan dolayı BMGK'da reforma ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

BM Şartı'nda ise herhangi bir iyileştirmeye ihtiyaç olmadığını kaydeden Lavrov, tek yapılması gerekenin, tüm ülkelerin kendi tercihlerine göre belirli maddeleri seçmek değil, bu belgeye harfiyen uymak olduğunu vurguladı.

'Trump’ın ‘Amerika’yı daha büyük’ yapmak için neler yapacağı izlenmeli'

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın ‘Amerika’yı daha da büyük’ yapmak için hangi yöntemleri kullanacağını izlemek gerekeceğine dikkat çeken Lavrov, şunları söyledi:

“Eğer Sayın Trump, başkanlık görevini üstlendiğinde Amerika’yı daha da büyük yapacaksa, Başkan Trump’ın ilan ettiği bu hedefe hangi yöntemlerle ulaşılacağını çok dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekecek.”

‘Biden, yeni ABD yönetiminin önünü pisletmek istiyor’

Lavrov, mevcut ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin giderayak Trump’ın önünü ‘pisletmek’ istediğine dikkat çekerek, “Demokratların siyasette bu tür davranışları mevcut, şimdi Biden yönetimi, tıpkı Barack Obama’nın Donald Trump’ın ilk döneminde göreve başlamasından 3 hafta önce diplomatik kurumlardaki 120 Rus çalışanı sınır dışı etmesi gibi, giderayak bir sonraki yönetimin önünü pisletmek istiyor” ifadelerini kullandı.

'Trump göreve başladığında Ukrayna'yla ilgili nihai tutumunu inceleyeceğiz'

Trump'ın seçimlerden önce ve sonra Ukrayna krizini çözmek için çeşitli vaatlerde bulunduğunu anımsatan Lavrov, müstakbel başkan koltuğa resmen oturduktan sonra Ukrayna'yla ilgili nihai tutumunu inceleyeceklerini söyledi.

"Trump başkan olduktan sonra Ukrayna meselesiyle ilgili nihai tutumunu formüle ettiğinde, elbette bunu inceleyeceğiz" diyen Lavrov, Trump yönetiminden somut inisiyatifler sunmasını beklediklerini kaydetti.

'Trump, NATO'nun Rusya'ya yalan söylediğini kabul eden ilk Batılı lider'

Lavrov, NATO'nun Rusya'ya Doğu'ya doğru genişlememe konusunda yalan söylediğini kabul eden ilk Batılı liderin Donald Trump olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Trump'ın büyük röportajında, SSCB-ABD ve daha sonra Rusya-ABD anlaşmalarında varılan mutabakatların ve 2010 yılında Kazakistan'daki AGİT Devlet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen Astana Bildirisi'nde yer verilen "AGİT bölgesindeki hiçbir ülke veya kuruluş hakimiyet iddiasında bulunmuyor ve hiçbir ülke, başkalarının güvenliği pahasına kendi güvenliğini güçlendirmeyecek" ifadesinin aksine Batı'nın Kiev rejimini NATO'ya çekmeye çalıştığını anımsatarak bunun çatışmanın ilk nedenlerinden biri olduğunu söylediğini anımsattı.

Lavrov, Trump'ın bu sözlerle NATO'nun Rusya'ya hem ikili düzeyde hem de AGİT kapsamında Doğu'ya doğru genişlememe konusunda yalan söylediğini itiraf eden ilk Batılı lider olduğunu vurguladı.

Lavrov, Donald Trump’ın Grönland hakkındaki açıklamaları bağlamında ABD’nin adayı satın alması konusunda, Rusya’nın Kırım ve Donbass’ta yaptığı gibi, öncelikle Grönland halkının görüşlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

‘Ermenistan’ın AB ve AEB üyeliği bir arada mümkün değil’

Lavrov, Erivan’ın üye olmak istediğini açıkladığı Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğinin, Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) katılımıyla bağdaşmadığını ifade etti.

AEB’nin Geliştirilmesinden Sorumlu Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk’un AEB ile AB’nin uyumsuzluğuna ilişkin açıklamasını anımsatan Lavrov, “Çünkü bunlar iki farklı serbest ticaret bölgesi, iki farklı gümrük ve tarife azaltma veya kaldırma sistemidir, ikisi birbirleriyle örtüşmüyor” vurgusunu yaptı.

Rus diplomat, Rusya-Ermenistan ilişkileri ile ilgili soruya ilişkin yanıtında ise iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi düzeyde oldukça karmaşık olduğunun altını çizdi.

‘Türkiye, Ukrayna müzakerelerinde arabuluculuk teklifinde bulundu’

Türkiye’nin Ukrayna’da çözüme ilişkin ileride yapılabilecek müzakerelerde arabuluculuk teklifinde bulunduğuna dikkat çeken Lavrov, “Birçok kişi teklifte bulunuyor. Ve elbette ki Türkiye, ki zaten bu ülke fiilen anlaşmaya varılan yer olmuştu” vurgusunu yaptı.

'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'

Suriye'deki gelişmeler hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Ortadoğu'dan çıkmayacağı mesajını verdi.

Suriye'de sürdürülebilir bir normalleşme için tüm siyasi güçlerin, tüm mezheplerin, tüm grupların temsil edildiği bir ulusal diyalog sürecine ihtiyaç olduğunu belirten Lavrov, bu konuyu Türk mevkidaşı Hakan Fidan ve Körfez ülkelerinden meslektaşlarıyla istişare ettiğini anlattı.

Lavrov, Türkiye ve Körfez ülkelerinin Rusya, Çin ve İran'ın Suriye'deki normalleşme sürecinde mutlaka yer alması gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.

Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın garantör ülkeler olduğu Astana formatının etkinliğini sürdürdüğünü anımsatarak normalleşme için çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'nin hiçbir yere kaçmadığına ve yeni iktidarla günlük temaslarını sürdürdüğüne dikkat çeken Lavrov, Moskova'nın durumu normalleştirme çabalarına katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

'Türkiye'nin sözde devlet kurulmasına izin vermeyeceğini Kürtlere (PKK-YPG) söyledik'

Rusya'nın Suriye'deki Kürt grupları merkezi hükümetle diyalog kurmaya çağırdığını ancak Kürtlerin ABD'nin varlığına güvenerek Suriye'de 'sözde devlet' kurma hedefi peşinden koştuğunu anlatan Dışişleri Bakanı Lavrov, "Onlara Türkiye ve Irak'ın bölgede Kürt devleti (PKK-YPG) kurulmasına izin verilmeyeceğini ve Kürt sorununun tüm bölgeyi patlatabileceğini söyledik. Kürtlerin halklarının özellikle tartışılmasından ve Suriye, İran, Irak ve elbette Türkiye'de temin edilmesinden yana olduk. Diğer yandan Şam da müzakereler konusunda çok istekli değildi, Kürtler de" diye konuştu.

‘Yaşananlar büyük ölçüde Şam’ın hiçbir şeyi değiştirmeme isteğinden kaynaklandı’

Suriye’deki olaylara ilişkin de yorumda bulunan Lavrov, söz konusu olayların büyük ölçüde ülke yönetiminin ‘hiçbir şeyi değiştirmeme’ isteğinden kaynaklandığını ifade ederek, son 10 yılda Rusya, Türkiye ve İran’ın katılımıyla kurulan ve birçok Arap ülkesinin de katıldığı ‘Astana Üçlüsünün’ çalışmalarına rağmen bu siyasi sürecin yavaşlatıldığına dikkat çekti.

Rusya tarafının bunun doğru bir yaklaşım olmadığına inandığına dikkat çeken Lavrov, “Rusya’nın inisiyatifiyle kurulan Anayasa Komitesi’nin çalışmalarına yeniden başlamasını sağlamak için Suriye liderliğini ikna etmek için elimizden geleni yaptık. Ancak Şam’daki yönetim onun çalışması konusunda pek istekli değildi” ifadelerini kullandı.