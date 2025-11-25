  1. Ekonomim
Lazkiye kırsalında DEAŞ bağlantılı hücre etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye kentinde, "DEAŞ ideolojisine bağlı bir terör hücresinin" çökertildiği açıklandı.

Suriye resmi ajansı SANA’nın Lazkiye Emniyet Müdürüne dayandırdığı haberde, kentin kuzeyindeki Bedürsü bölgesinde, "eylem hazırlığından olan DEAŞ ideolojisine bağlı bir terör hücresine" operasyon düzenlendiği belirtildi.

Teslim olmayı reddeden 2 kişi öldürüldü

Operasyonda güvenlik güçleriyle çatışma çıktığı aktarılan haberde, bunun sonucunda hücre üyelerinin bir kısmının teslim alındığı, teslim olmayı reddeden 2 kişinin ise öldürüldüğü kaydedildi.

"Terör hücresinin çökertildiği" ifade edilen haberde güvenlik güçlerinin operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildiği, Suriye istihbarat birimine bağlı bir personelin de ağır yaralandığı bildirildi.

