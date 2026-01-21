Lazzarini: İsrail hükümetinin iddiaları yanlış ve yasa dışıdır

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ajansın Doğu Kudüs’teki yerleşkesine dair tartışmalar hakkında açıklama yaptı.

Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah arazisine İsrail’in mülkiyet iddiaları reddedildi

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, medyadaki mülkiyet iddialarını reddeden Lazzarini, "Medyada çıkan haberlerin aksine, İsrail Hükümeti, Doğu Kudüs'te UNRWA'nın Şeyh Cerrah yerleşkesinin bulunduğu mülkün sahibi değildir ve bu mülk üzerinde herhangi bir hakka sahip değildir. İsrail hükümetinin iddiaları yanlış ve yasa dışıdır. Hiçbir zaman mülk devri gerçekleşmemiştir" dedi.

Arazinin hukuki statüsüne dair bilgi paylaşan Lazzarini, "UNRWA, 1952'den beri Ürdün Hükümeti'nden bu araziyi kiralıyordu. Şimdi ise uluslararası hukukun açık bir ihlaliyle araziye el konuluyor. Uluslararası Adalet Divanı ve BM Genel Kurulu, İsrail'in Doğu Kudüs'teki varlığının yasadışı olduğuna ve mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiğine karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Lazzarini, açıklamasını “İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında egemenlik hakkı bulunmamaktadır ve orada İsrail yasalarının uygulanması hukuka aykırıdır” sözleriyle tamamladı.