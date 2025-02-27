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Le Point’ten çok konuşulacak Trump kapağı! KGB ajanı olduğu iddia edildi

Ünlü Fransız dergisi Le Point yeni sayısında Trump’ı kapağına taşıdı. "Moskova'nın Adamı" başlığıyla yayımlanan dergi, Trump'ın geçmişte Sovyetler Birliği'nin istihbarat servisi KGB için çalıştığını iddia etti.

Haber Merkezi
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Le Point’ten çok konuşulacak Trump kapağı! KGB ajanı olduğu iddia edildi
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Fransa’nın önde gelen dergilerinden Le Point, çok konuşulacak bir kapakla yayımlandı. Le Point yeni sayısında Trump’ı kapağına taşıyarak "Moskova'nın Adamı" başlığını attı. Fransız dergisi, Trump'ın geçmişte Sovyetler Birliği'nin istihbarat servisi KGB için çalıştığını iddia etti. Derginin yazısında, KGB'nin bu süreçte Trump'ı "Krasnov" kod adıyla çalıştırdığını öne sürdü.

Trump Moskova’nın ajanı mı? 

Dosyada Donald Trump'ın ilişkileri detaylı olarak incelenirken, 1980'li yıllarda KGB tarafından kullanılmaya başlanmış olabileceğine dair iddiaya yer verildi.

İddianın sahibiyse, 1990'ların başında Fransa'da KGB ajanlığı yaptıktan sonra bu ülkeye sığınan Sergey Jirnov oldu. Jirnov da iddiasını KGB'nin altıncı dairesinin eski üyelerinden Elnur Musayev'e dayandırdı.

Kod adı: Krasnov

Kazakistan'ın eski Güvenlik Komitesi Başkanı olan Musayev'in iddiasına göre KGB, Trump'ı "Krasnov" kod adıyla çalıştırdı. KGB'nin altıncı dairesinin en önemli çalışma alanı, zengin batılı iş insanları arasından casus ve bilgi kaynakları edinmekti.

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