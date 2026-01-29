Le Point’ten iddia: Macron, Ahmed Şara telefonuna çıkmayınca çok öfkelendi

25 Ocak Pazar günü, Elysee Sarayı’nda saat 13:00’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kritik bir telefon görüşmesi bekliyordu.

Amaç, Mazlum Abdi ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara arasında bir ara buluculuk sağlamaktı. Birkaç gün önce geçici bir ateşkes sağlanmıştı; bu kez hedef Ayn el Arab'ı Suriye ordusunun kuşatmasından kurtarmaktı.

Le Point'in haberine göre Şara telefona cevap vermedi, bu durum Macron'u öfkelendirdi.

Fransız istihbaratı sahada

Ocak başında Şam yönetimi ile SDG arasındaki çatışmalar başladığından beri, Fransa’nın istihbarat birimleri (DGSE ve Askeri İstihbarat Müdürlüğü) SDG için gözlem ve bilgi toplama kapasitesini seferber etti. Bölgede bulunan Fransız üsleri ve özellikle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tesisleri alarm durumuna geçirildi.

Oksijen'in dergiden derlediği habere göre bölgedeki askeri adımlar ise sınırlı kaldı. Hava kuvvetlerinin kullanılması veya özel birliklerin sahaya sevki hala masada olmayan seçeneklerdi.

Diplomasideki çevirisi ise karmaşıktı: Fransa, terör örgütü SDG’nin Suriye devletiyle entegrasyonunu zorla kabul ettirmeye çalışmıyor, ancak bunun “güç kullanılarak yapılamayacağını” net bir şekilde ifade ediyordu.

Şam Paris için güvenilir mi?

Fransa’daki üst düzey diplomatlar, Şara yönetimi konusunda temkinliydi.

Rejimin politik ve askeri alanlarda SDG’ye baskı yapması beklenirken, bazıları yeni liderin Suriye’yi yeniden inşa etmek istediğini ve anlaşmazlıkların kaçınılmaz olduğunu savunuyordu.

SDG, petrol bölgeleri ve cihatçı mahkum kamplarındaki kontrolü kaybetmişti.

Suriye'ye finansal destek ise Türkiye ve Katar kanadından geliyordu. Bu süreçte ABD'de kısmi bir destek sunmuştu.

Buna karşılık, bazı Fransız asker ve istihbarat yetkilileri daha sert bir duruş talep ediyordu. Geçmişte Bataclan veya Brüksel saldırılarının faillerinin Şara kontrolündeki bölgelerden Avrupa’ya geçebildiğine dikkat çekiyorlardı.

Şara ikinci kez Moskova'da

Oksijen'in Middle East Eye'dan derlediği haberine göre Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 14 ay geçtikten sonra Rusya’ya ikinci ziyaretini dü gerçekleştirdi. Ziyaret, iki ülkenin ilişkileri onarmaya ve Rusya’nın Suriye’deki gelecekteki askeri varlığını değerlendirmeye çalıştığı bir dönemde geldi.

Rusya’nın rolü ve çekilme sinyalleri

Şara, Putin’e Rusya’nın hem Suriye’nin hem de bölgenin istikrarında “önemli bir rol oynadığını” söyledi.

Reuters bu hafta Rusya’nın Kuzeydoğu Suriye’deki Kamışlı Havaalanı’ndan çekildiğini, ancak Hmeymim hava üssü ve Tartus deniz üssünü Akdeniz kıyısında muhafaza etmeyi planladığını bildirdi.