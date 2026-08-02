Lefkoşa'da Metehan Sınır Kapısı yakınlarında yangın çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Metehan Sınır Kapısı yakınlarında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KKTC itfaiye yetkililerinden edinilen bilgilere göre, yerel saatle 15.30 sıralarında KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ayıran sınırda bulunan Metehan Sınır Kapısı yakınlarında henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle bazı ev, iş yeri ve hayvan kümesleri zarar gördü.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yetkililer, yangın sırasında sınır geçişlerinin etkilenmediğini aktardı.
İtfaiyenin bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ettiği ve yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.