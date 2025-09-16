Lego'nun yeni lüks oyuncağı tanıtıldı! Şimdiye kadarki en pahalı set oldu

  1. Ekonomim
Lego, Star Wars evrenini evine taşıyor. 9023 parçalı Ölüm Yıldızı seti, 999,99 dolarlık fiyatıyla en pahalı Lego ürünü olarak raflara çıkıyor. 1 Ekim'de satışa girecek bu dev oyuncak, Eyfel Kulesi ve World Map gibi setleri gölgede bırakıyor.

Lego, şimdiye kadarki en pahalı setini tanıttı. Lego, Star Wars hayranları için çıtayı yükselterek bugüne kadarki en yüksek fiyattan 9.023 parçalı Ölüm Yıldızı Lego replikasını piyasaya sürüyor.

Fiyatı Lego tutkunlarının cüzdanını zorlayacak

Lego’nun yeni oyuncağı erken erişim programı üyeleri için 1 Ekim'de, genel halk için ise 4 Ekim'de satışa sunulacak. Setin, cüzdanı zorlayacak 999,99 dolarlık bir fiyatı olacak.

Bu Lego seti, İmparatorluğun En Büyük Silahı'na ek olarak, Luke Skywalker (hem Jedi hem de stormtrooper varyantlarında), Han Solo, Prenses Leia, Darth Vader, İmparator Palpatine ve iki LEGO Star Wars droid figürü de dahil olmak üzere 38 Star Wars minifigürüyle birlikte gönderilecek.

Lego daha önce devasa setlerini piyasaya sürmüştü

Yüksek fiyat etiketine rağmen, bu Lego'nun parça sayısı bakımından en büyük seti değil. Bu onur, 2021'de piyasaya sürülen Lego Art World Map'e ait. Koleksiyonluk parçalardan biri olan bu set 11.000'den fazla parçaya sahipti. Şirketin 2022'de çıkardığı Eyfel Kulesi ise 10.000'in biraz üzerinde parçaya sahipti.

Bunlar en büyük Lego yapımları da değildi. Şirket, Mayıs ayında F1 Miami Grand Prix'sinde, Lego parçalarından yapılmış F1 araçlarının tam boyutlu, sürülebilir versiyonlarıyla piste çıkarak hayranlarını şaşırtmıştı. Toplamda, Lego sanatçıları tarafından 10 araç üretildi ve 22.000 saat ve yaklaşık 4 milyon parça harcandı. Her araç yaklaşık 400.000 tuğladan oluşuyordu ve gerçek F1 aracının ağırlığının iki katıydı.

