Letonya Başbakanı Evika Silina istifa etti

Letonya'da siyasi arenada hareketli saatler yaşanıyor. Başbakan Evika Silina, görevinden çekildiğini açıklayarak ülkede merkezi sağ koalisyonun dağılmasına sebep oldu. Ekim ayında sandık başına gitmeye hazırlanan Letonya, bu gelişmeyle birlikte yoğun bir belirsizlik sürecine girdi.

İstifa sonrası erken seçim ihtimali gündemde

Uzmanlar, Silina'nın istifasının özellikle son dönemde koalisyon ortakları arasındaki artan görüş ayrılıklarının bir sonucu olduğunu belirtiyor. Bir süredir hükümet içinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve ortaklar arası anlaşmazlıkların, süreci çıkmaza sürüklediği ifade ediliyor.

Başbakan'ın çekilmesiyle birlikte, yeni bir kabine oluşturulması adına siyasi partiler arasında temasların hızlanması bekleniyor. Eğer partiler arasında uzlaşma sağlanamazsa, erken seçim ihtimalinin gündeme taşınabileceği düşünülüyor. Ülkenin Baltıklar'daki siyasi dengelerinde etkili olabilecek bu istifa, önümüzdeki haftalarda Letonya'da siyasetin hareketleneceğine işaret ediyor.