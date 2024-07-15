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Letonya, Belarus plakalı araçları yasakladı

Letonya, Belarus plakalı binek araçların ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Haber Merkezi
İHA
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Letonya, Belarus plakalı araçları yasakladı
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Letonya Devlet Gelir İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Belarus plakalı binek araçların Belarus veya Rusya'dan ülke topraklarına girmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, yarın yürürlüğe girecek yasağın Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketi kapsamında getirildiği ifade edildi.

Rusya'ya sınırı olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Finlandiya ile AB üyesi olmayan Norveç, Ukrayna'daki savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında geçtiğimiz yıl Rus plakalı araçların girişini yasaklamıştı.

 

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