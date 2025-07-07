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Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı! Gökyüzü külle kaplandı

Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde yer alan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı. 18 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutları bölgede alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı.

Haber Merkezi
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Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı! Gökyüzü külle kaplandı
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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Hazirandan bu yana patlamalar sürüyor

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi açıklamasına göre, eyaletin Doğu Flores bölgesindeki yanardağda ilki 18 Haziran'da yaşanan patlamalar sürüyor.

Kül bulutu 18 kilometre yükseğe çıktı 

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda yerel saatle 01.05'te meydana gelen son patlama sonrası, 18 kilometre yükseğe kül püskürdü.

Patlama sırasında oluşan kavurucu sıcaklıktaki gaz bulutları yanardağ yamaçlarından aşağıya doğru yöneldi. Küller büyük ölçüde yanardağ etrafındaki köylere yayıldı.

Volkanik olayda can kaybı bildirilmedi.

Yasak bölge kapsama alanı genişletildi

Yanardağın 18 Haziran'daki patlaması sonrası alarm durumu en üst seviyeye çıkarılmış ve yasak bölge kapsama alanı 7 kilometreye genişletilmişti.

1584 metre yüksekliğindeki "Lewotobi Laki-Laki", bölgede "Lewotobi Perempuan Dağı" ile "ikiz yanardağ" olarak biliniyor.

'Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Lewotobi Laki-Laki Dağı'nın Kasım 2024'te patlaması sonucu 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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