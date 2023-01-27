LG 2022 finansal sonuçlarını açıkladı

LG Electronics Inc. (LG), 2022 yılına ait konsolide gelirinin 83,5 trilyon KRW ve faaliyet karının ise 3,6 trilyon KRW olduğunu duyurdu.

LG'den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında LG, 2021'de ulaştığı 70 trilyon KRW tutarını yüzde 12,9 artırdı ve tarihinde ilk kez 80 trilyon KRW'yi aşarak şimdiye kadarki en yüksek yıllık gelirini elde etti.

Rekor satışlar, güçlü temellere dayanan sürekli büyümeyi yansıtırken, tüm yıl karlılığının zorlu küresel ekonomik koşullardan etkilendiği görüldü. Şirketin 2022 gelir artışı, birinci sınıf ev aletleri ve otomotiv parçalarına yönelik güçlü talepten kaynaklandı.

Üst üste yedinci yılda, LG Beyaz Eşya iş birimi bir önceki yıla göre (YoY) büyüme oranını önemli ölçüde artırdı. LG'nin Araç Bileşenleri Çözümleri biriminin 2022'deki yükselişi otomotiv endüstrisindeki istikrarlı gelişmeleri yansıtırken, bu iş biriminin geliri ilk kez LG'nin toplam gelirinin yüzde 10'unu aştı.

Akıllı ev ekosistemlerinin genişlemesi hızlandırılacak

LG Ev Aletleri ve Hava Çözümleri Şirketi, LG Styler çamaşır bakım sistemleri, hepsi bir arada WashTower çamaşır yıkama merkezleri ve Craft Ice özellikli LG InstaView buzdolapları gibi benzersiz cihazları içeren şirketin premium odaklı stratejisinin bir sonucu olarak, 2022 gelirini bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artırarak 29,9 trilyon KRW ile yine rekor seviyeye çıkardığı bir yıl geçirdi.

Artan pazarlama yatırımları ve yüksek lojistik maliyetleri nedeniyle 2022 yılının tamamında işletme karı bir önceki yıla göre 1,1 trilyon KRW daha düşük gerçekleşti. Bu iş birimi, karlılığı artırmak için maliyet yapısı yönetiminin yanı sıra premium ürünlerin rekabet gücünü artırarak ve kitlesel ürün yelpazesini güçlendirerek premium merkezli stratejisini tutarlı bir şekilde sürdürmeyi planlıyor.

Buna ek olarak şirket, yurt dışı pazarlarda güncellenebilir beyaz eşya ürün gamını genişleterek akıllı ev ekosistemlerinin genişlemesini hızlandıracak.

LG Ev Eğlence Şirketi 2022 yılında 15,7 trilyon KRW gelir ve 5,4 milyar KRW faaliyet karı elde ettiğini açıkladı. Küresel TV talebindeki düşüş 2021 yılına kıyasla gelir ve faaliyet karını etkilemiş olsa da şirketin LG'nin Smart TV platformuna dayalı içerik ve hizmet birimi 2018'den bu yana on kat büyüdü.

Şirket, OLED TV ve QNED TV gibi premium TV segmentini büyütecek

Ticari koşullar zorlayıcı olmaya devam ederken şirket, LG Smart TV platformunu genişletmeye odaklanarak genel iş portföyünü çeşitlendirecek ve gelecekteki büyüme dinamiklerini güvence altına alacak. Bunun yanı sıra şirket, OLED TV ve QNED TV gibi premium TV segmentini büyüterek ve pazarlama giderlerini etkin bir şekilde yöneterek rekabet gücünü koruyacak.

LG Araç Bileşen Çözümleri Şirketi, 2021 yılına kıyasla 2022 yılında gelirini yüzde 29,1 artırarak 8,6 trilyon KRW'ye yükseltti ve tüm yıl boyunca 169,6 milyar KRW işletme karı elde etti. Bu iş biriminin karlı büyümesi, otomobil üreticilerinden gelen yüksek talebe proaktif bir şekilde yanıt verilmesinden kaynaklandı.

Şirketin dünya çapındaki otomotiv endüstrisinin lider tedarikçisi konumunu yansıtır şekilde, 2022 yılı sonu itibarıyla otomobil parçaları için birikmiş siparişlerin toplam değerinin 80 trilyon KRW düzeyinde olması bekleniyor. Global tedarik zincirini güçlendirerek ivmesini sürdürecek olan şirket, verimli maliyet yapısı yönetimi sayesinde kârlılığını daha da artırmak için çalışmalarını sürdürecek.

Bilgi ekranlarındaki sürekli iyileşme sayesinde LG İş Çözümleri Şirketi'nin 2022 yılı geliri bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 6,1 trilyon KRW oldu. Yıllık faaliyet karı, özellikle PC ve monitörlere yönelik pandemi sonrası talebin düşmesi nedeniyle azaldı. Geleceğe yönelik olarak şirket, daha özelleştirilmiş çözümler geliştirerek B2B segmentinde istikrarlı bir büyüme sağlamayı ve PC ve monitörlerin rekabet gücünü artırmayı planlıyor.

Öte yandan LG Electronics, bugün bir konferans gerçekleştirecek. İlgili sunum dosyası toplantıdan önce LG Electronics web sitesinden indirilebilir olacak.