Liberya'da, FETÖ iltisaklı okul kapatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile telefon görüşmesi yaptı ve karar sonrası memnuniyetini dile getirdi.
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Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut işbirlikleri ele alındı.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LIGHT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Weah'a memnuniyetlerini ifade etti.