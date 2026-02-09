Libya açıklarında göçmen botu battı: 53 kişiden haber alınamıyor

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında 55 kişiyi taşıyan göçmen botunun battığını açıkladı. Libya’nın kuzeyindeki Zuwara açıklarında alabora olan botta bulunan 53 kişinin kaybolduğu kaydedildi. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan 2 kişinin Nijeryalı olduğu kaydedilen açıklamada, kurtarılanlara acil tıbbi yardımda bulunulduğu aktarıldı. Kurtarılanlar, botun 5 Şubat’ta Libya’nın Al-Zawiya kentinden hareket ettiğini ve yaklaşık 6 saat sonra alabora olduğunu dile getirdi.

IOM verilerine göre, ocakta elverişsiz hava şartlarında Orta Akdeniz'de meydana gelen çok sayıda "görünmez" gemi kazası sonucu en az 375 göçmen öldü ya da kayboldu. Ayrıca, 2025 yılında bin 300'den fazla göçmenin kaybolduğu kaydedildi.