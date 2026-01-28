Libya Başbakanlık Stratejik Projeler Kurulu Başkanı: Türkiye, Libya için stratejik bir ticari ortak

Mani, Libya Ekonomi ve Enerji Zirvesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Türkiye ile ticaret hacmini artırmak için sürekli çaba sarf ettiğini belirtti.

Libya'nın Türkiye ile çok çeşitli alanlarda ortaklıkları bulunduğunu belirten Mani, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, bize ürün ihraç eden en önemli pazarlardan biri ve Libya pazarı üzerindeki etkisi büyük. Kalkınma ve altyapı projeleri alanında Türkiye ile ortaklıklarımız bulunuyor.

Çok sayıda Türk şirketi, altyapı projeleri, havaalanları, yollar ve diğer projelerde yeni sözleşmelerin yanı sıra bizimle olan önceki sözleşmelerini de yeniledi. Türkiye, Libya Devleti için stratejik bir ekonomik ve ticari ortak olmuştur ve olmaya devam edecektir."

Libya'nın hidrokarbon ihalesine başvuran şirketlerin en önemlileri Türk şirketler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi başkanlığında 24 Ocak'ta yapılan Türkiye-Libya 22. Dönem Karma Ekonomik Kurulu Toplantısı'nı hatırlatan Mani, toplantıda ekonomik ortaklıkların geliştirilmesi ve son 20 yıldır askıda bekleyen sorunların ele alınması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Mani, Libya'nın Kasım 2025'te 17 yıl aradan sonra petrol ve doğal gaz arama ihalesine çıktığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Geçen yıl içinde petrol ve doğal gaz sektöründe kamu ihalesinin başlatıldığını duyurmuştuk ve başvuran en önemli şirketler arasında Türk şirketleri de yer alıyor.

Kamu ihalesinin sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz, bunun dört hafta içinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bizimle stratejik şirketler kuran tüm dünya şirketlerine başarılar diliyoruz.

Libya'nın yüksek riskli bir pazar olmaktan çıktığını ve yatırıma elverişli bir pazar haline geldiğini söyleyen Mani, ülkesinin çok çeşitli ürün ve sektörlere ortaklıklar kurmak için gerçek fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Libya, yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapan Türk şirketleri için bir fırsat

Mani, Libya pazarının her zaman uluslararası şirketlere açık olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:

"Türkiye, petrol ve doğal gaz sektöründe bizimle daha önce anlaşmalar imzaladı. Dört hafta içinde açıklanacak olan kamu ihalesinin sonuçlarını bekliyoruz. Özellikle Türkiye'deki şirketlerle petrol sektöründeki çıkarlarımız ve hedeflerimiz ortaklıklar kurmak için uygundur."

Ülkesinin kısa vadede petrol üretimini günlük 1,6 milyon varile, orta vadede 2 milyon varile çıkarmayı hedeflediğini söyleyen Mani, "Ayrıca, geleneksel enerjinin yanı sıra yenilenebilir enerji yoluyla istenen enerji çeşitliliğine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu, Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapan şirketler için bir fırsat." diye konuştu.

Libya'nın uluslararası ortaklıklara açık bir ülke olduğunu kaydeden Mani sözlerini şöyle tamamladı:

"(Libya) Türkiye'deki ortaklarıyla gururla iş birliğine açıktır. Uzun süredir ortaklığımızı sürdürdüğümüz Türkiye ile olan işbirliğimizden gurur duyuyoruz.

Türk müteahhitler ve Türk şirketleri her gün bizimle birlikte birçok projeyi hayata geçiriyor. Biz bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve onları desteklemeye ve geliştirmeye istekliyiz."