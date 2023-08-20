Libya Merkez Bankası yeniden tek çatı altında

Libya Merkez Bankası, ülkede yaşanan bölünmüşlük nedeniyle ikiye ayrılan yapısını tekrar tek bir çatı altında birleştirdi.

Libya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün başkent Trablus'ta, Merkez Bankası Başkanı (Trablus'taki) es-Sıddık Ömer el-Kebir, Başkan Yardımcısı Meri Miftah ve bankanın Trablus ve Bingazi'deki danışmanlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Trablus (batı) ve Bingazi (doğu) kentlerinde iki ayrı yapı olarak faaliyet gösteren bankanın birleştirilmesine karar verildi.

Açıklamaya göre, toplantıyla, Libyalı tarafların birleşmeyi destekleyen çalışmaları taçlandırılmış oldu.

Birleşme kararı memnuniyetle karşılandı

Libya Başkanlık Konseyi, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Başbakan Abdulhamid ed-Dibeybe sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Merkez Bankasının birleşme kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkanlık Konseyi, açıklamasında, Merkez Bankasının yıllarca süren bölünmenin ardından yeniden tek bir çatı altında birleşmesi için yürütülen çalışmalar memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, Merkez Bankası yönetimine, parçalanmanın izlerini silmek için çalışma ve diğer devlet kurumlarına da "birleşme" konusunda örnek olma çağrısı yapıldı.

Bankanın birleşmesini tebrik eden Akile Salih de açıklamasında, ülkedeki tüm kurumları, Merkez Bankasını örnek alarak bölünmeyi sonlandırmaya çağırdı.

Dibeybe ise, "birleşme kararının, bu önemli iktisadi kurumun performansının artırılmasında önemli bir dönüm noktası olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Libya'daki taraflar arasında yaşanan ve ülkeyi doğu ve batı olmak üzere iki ayrı yönetime bölen parçalanmışlık hali iktisadi kurumlar üzerinde de etkili oluyordu. Bu kurumların başında Libya Merkez Bankası geliyordu.

Merkez Bankası Trablus ve El-Beyda kentleri olmak üzere ikiye bölünmüştü ve her bir şubenin başında iki ayrı başkan bulunuyordu. Beyda'daki şube daha sonra Bingazi'ye nakledilmişti.