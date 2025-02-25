Libya ve Somali'den vize muafiyeti anlaşması

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Abdulhamid Dibeybe’nin Libya'yı ziyaret eden Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut ile başkent Trablus’ta bir araya geldiği belirtildi.

Görüşme sırasında iki ülke arasında diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu sahibi vatandaşlara karşılıklı vize muafiyeti sağlanması da dahil olmak üzere çok sayıda işbirliği mutabakat zaptı imzalandığı kaydedildi.

İki liderin, Dışişleri Bakanlıkları arasında ortak konularda diplomatik koordinasyonun artırılması amacıyla siyasi istişarelerde bulunulması konusunda mutabakata vardığı aktarıldı.

Görüşmede ayrıca, Trablus Belediyesi ile Mogadişu Belediyesi arasında yerel yönetim ve kentsel kalkınma alanlarında ortaklığı desteklemek için işbirliği muhtırası imzalandığı ifade edildi.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada da, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’nin Somali Cumhurbaşkanı Mahmut’u resmi törenle karşıladığı belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin yeniden başlatılması yollarının ele alındığı dile getirildi.