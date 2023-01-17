Libya'da seçim için tarih verildi

Libya'nın doğusundaki Tobruk'ta yer alan Temsilciler Meclisinin (TM) Başkanı Akile Salih, ülkede aksayan seçimlerin, kasım ayına kadar yapılacağını söyledi.

TM Başkanı Salih, Mısır'ın El-Kahire El-İhbariyye kanalına verdiği röportajda, genel seçimlerin herhangi bir zamanda yapılmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, şu anda seçim sürecini düzenleyen yasalar üzerinde müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.

Ülkede "bir yürütme otoritesine ihtiyaç olduğunu" ve Libyalıların çıkarlarının her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini dile getiren Salih, "Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasında fikir birliğine varılmasının ardından, önümüzdeki kasım ayına kadar seçimler yapılacak. Seçim sürecinde vatandaşlar seçimin önemi ve sonuçlarını kabul etme konusunda bilinçlendirilerek, hazırlık yapılmalı." dedi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, geçen hafta El-Kahire El-İhbariyye kanalına verdiği röportajda, "TM ve Devlet Yüksek Konseyinde, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin makul ve kabul edilebilir koşullar altında eş zamanlı olarak yapılması konusunda genel bir görüş var. Kahire toplantılarında bu iki tarafın liderleri tarafından doğrulandı." ifadelerini kullanmıştı.

Libya'daki seçim çıkmazı

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.